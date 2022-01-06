Цена нефти Brent превысила $82 за баррель впервые с конца ноября
Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов превысила $82 за баррель впервые с 25 ноября 2021 г., следует из данных лондонской биржи ICE.
За день марка подорожала на 2,4%. На открытии торгов она стоила $80,31 за баррель, а к 17:01 мск достигла $82,81 за баррель. Это самый высокий показатель с 24 ноября прошлого года.
Продолжает дорожать и нефть марки WTI. За сегодняшний день цена ее февральского фьючерса увеличилась более чем на 3% и превысила $80 за баррель. На пике она достигала $80,23. Это максимальное значение с 17 ноября 2021 г.
В конце ноября нефть стала дешеветь на фоне появления информации об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса омикрон. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он несет в себе 32 мутации, — больше, чем все предыдущие варианты коронавируса. На фоне этого на рынке появились опасения, что страны ужесточат ограничительные меры, закроют границы и потребление нефти снизится.
Однако впоследствии опасения, связанные с омикроном, стали снижаться, а нефтяные котировки — расти. После того, как как 4 января министры стран ОПЕК+ сохранили план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале, темпы подорожания нефти ускорились.
Как заявил вице-премьер России Александр Новак, опасения, связанные с омикроном, все еще присутствуют на рынке. Однако пока видно, что меньше зараженных этим вариантом вируса госпитализируют, поэтому он вряд ли приведет к снижению спроса на нефть, пояснил чиновник.