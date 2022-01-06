Цена нефти Brent превысила $82 за баррель впервые с конца ноября

В конце ноября нефть стала дешеветь на фоне появления информации об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса омикрон. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он несет в себе 32 мутации, — больше, чем все предыдущие варианты коронавируса. На фоне этого на рынке появились опасения, что страны ужесточат ограничительные меры, закроют границы и потребление нефти снизится.