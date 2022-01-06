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Экономика

Стоимость импортного газа на Украине выросла почти в 6 раз за год

Ведомости

Средняя цена импортного газа на Украине в декабре 2021 г. составила $1184,6 за 1000 куб. м, что в 5,9 раза превышает значение аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономики республики.

«Государственной налоговой службой Украины вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления в период с 1 по 21 декабря 2021 г. Она составила 32 274,9 гривны, или $1184,6 за 1000 куб. м», — сказано в сообщении.

Украина с ноября 2015 г. не закупает у России газ напрямую. Формально республика приобретает его у европейских компаний, однако фактически речь идет о части транзита, который идет из России в Евросоюз через Украину. Такой газ считается импортируемым.

Газ на Украине подорожал вслед за обострением ситуации на европейском газовом рынке, которое началось в августе 2021 г. Так, 30 августа фьючерс на газ стоил около $600 за 1000 куб. м. На фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в Европе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м, следует из информации на бирже ICE.

Затем благодаря изменению погоды и дополнительным поставкам из США цены на газ упали, а в последние дни вернулись к росту. Сегодня в начале торгов фьючерс на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах стоил около $1166 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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