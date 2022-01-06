Стоимость импортного газа на Украине выросла почти в 6 раз за год

Газ на Украине подорожал вслед за обострением ситуации на европейском газовом рынке, которое началось в августе 2021 г. Так, 30 августа фьючерс на газ стоил около $600 за 1000 куб. м. На фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в Европе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м, следует из информации на бирже ICE.