Стоимость импортного газа на Украине выросла почти в 6 раз за год
Средняя цена импортного газа на Украине в декабре 2021 г. составила $1184,6 за 1000 куб. м, что в 5,9 раза превышает значение аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономики республики.
«Государственной налоговой службой Украины вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления в период с 1 по 21 декабря 2021 г. Она составила 32 274,9 гривны, или $1184,6 за 1000 куб. м», — сказано в сообщении.
Украина с ноября 2015 г. не закупает у России газ напрямую. Формально республика приобретает его у европейских компаний, однако фактически речь идет о части транзита, который идет из России в Евросоюз через Украину. Такой газ считается импортируемым.
Газ на Украине подорожал вслед за обострением ситуации на европейском газовом рынке, которое началось в августе 2021 г. Так, 30 августа фьючерс на газ стоил около $600 за 1000 куб. м. На фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в Европе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м, следует из информации на бирже ICE.
Затем благодаря изменению погоды и дополнительным поставкам из США цены на газ упали, а в последние дни вернулись к росту. Сегодня в начале торгов фьючерс на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах стоил около $1166 за 1000 куб. м.