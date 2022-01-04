В Киеве оценили сокращение транзита российского газа через Украину
Он отметил, что забронированный объем на 3 января составил 109,6 млн куб. м. При этом «Газпром» не уточнил причины снижения транзита, добавил топ-менеджер.
«Сегодня, 4 января, ожидается продолжение падения транзита, поскольку номинации на начало газового дня около 50,5 млн. куб. м днем. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 г.», — заявил Макогон.
Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream сообщил, что «Газпром» снизил прокачку газа через Украину в Словакию втрое в начале января. 3 января Макогон заявил, что в прошлом году «Газпром» поставил через Украину 41,7 млрд куб. м газа при зарезервированной мощности в 44,4 млрд куб. м на пунктах входа из России и 45,8 млрд куб. м для пунктов поставки в ЕС и Молдову. Компания использовала 93,8% зарезервированной мощности на точках входа и 91% на точках выхода.
21 декабря «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Компания республики заявила, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке, а также «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в Европу. Так, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в Евросоюз через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома».
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал подобные обвинения беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. Президент России Владимир Путин счел такие высказывания в сторону компании попыткой поставить все «с ног на голову». Глава государства подчеркнул, что «Газпром» поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам.