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Экономика

В Киеве оценили сокращение транзита российского газа через Украину

Ведомости

Российский «Газпром» 3 января снизил объем транзита газа через Украину до 52,5 млн куб. м, а 4 января, вероятно, сократит его до 50,5 млн куб. м, сообщил на своей странице в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он отметил, что забронированный объем на 3 января составил 109,6 млн куб. м. При этом «Газпром» не уточнил причины снижения транзита, добавил топ-менеджер.

«Сегодня, 4 января, ожидается продолжение падения транзита, поскольку номинации на начало газового дня около 50,5 млн. куб. м днем. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 г.», — заявил Макогон.

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream сообщил, что «Газпром» снизил прокачку газа через Украину в Словакию втрое в начале января. 3 января Макогон заявил, что в прошлом году «Газпром» поставил через Украину 41,7 млрд куб. м газа при зарезервированной мощности в 44,4 млрд куб. м на пунктах входа из России и 45,8 млрд куб. м для пунктов поставки в ЕС и Молдову. Компания использовала 93,8% зарезервированной мощности на точках входа и 91% на точках выхода.

21 декабря «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Компания республики заявила, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке, а также «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в Европу. Так, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в Евросоюз через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке «Газпрома».

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал подобные обвинения беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. Президент России Владимир Путин счел такие высказывания в сторону компании попыткой поставить все «с ног на голову». Глава государства подчеркнул, что «Газпром» поставляет в Европу весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам.

Ранее по теме: Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала втрое с начала года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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