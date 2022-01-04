В Киеве оценили сокращение транзита российского газа через Украину

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream сообщил, что «Газпром» снизил прокачку газа через Украину в Словакию втрое в начале января. 3 января Макогон заявил, что в прошлом году «Газпром» поставил через Украину 41,7 млрд куб. м газа при зарезервированной мощности в 44,4 млрд куб. м на пунктах входа из России и 45,8 млрд куб. м для пунктов поставки в ЕС и Молдову. Компания использовала 93,8% зарезервированной мощности на точках входа и 91% на точках выхода.