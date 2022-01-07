Годовая инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд

По предварительным данным Росстата, инфляция в России за 2021 г. составит 8,39% и достигнет максимального значения за пять лет. В попытке сдержать рост цен ЦБ семь раз в прошлом году повышал ключевую ставку, подняв ее до уровня 2017 г. – 8,5% годовых.