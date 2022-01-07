Годовая инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд
Инфляция в 19 странах, использующих евро в качестве официальной валюты, выросла в декабре 2021 г. на 5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные подсчеты Евростата. Таким образом, был побит рекорд за всю историю наблюдений (с 1997 г.), установленный в ноябре 2021 г., — тогда он составил 4,9%.
Рост потребительских цен в декабре 2021 г. оказался выше прогнозов аналитиков: опрошенные Reuters эксперты ожидали, что он будет находиться на уровне 4,7%. Для сравнения: в декабре 2020 г. в еврозоне была зафиксирована дефляция 0,3%.
Больше всего в Европе за последний год выросли цены на энергоносители. Согласно Евростату, в декабре они увеличились на 26% в годовом выражении. Цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 3,2%, на промтовары — на 2,9%, услуги — 2,4%.
Наибольшая оценочная инфляция в еврозоне была зафиксирована в Эстонии (12%), Литве (10%) и Латвии (7,7%), наименьшая — на Мальте (2,6%), в Португалии (2,8%) и Финляндии (3,2%).
По предварительным данным Росстата, инфляция в России за 2021 г. составит 8,39% и достигнет максимального значения за пять лет. В попытке сдержать рост цен ЦБ семь раз в прошлом году повышал ключевую ставку, подняв ее до уровня 2017 г. – 8,5% годовых.