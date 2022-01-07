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Экономика

Годовая инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд

Ведомости

Инфляция в 19 странах, использующих евро в качестве официальной валюты, выросла в декабре 2021 г. на 5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные подсчеты Евростата. Таким образом, был побит рекорд за всю историю наблюдений (с 1997 г.), установленный в ноябре 2021 г., — тогда он составил 4,9%.

Рост потребительских цен в декабре 2021 г. оказался выше прогнозов аналитиков: опрошенные Reuters эксперты ожидали, что он будет находиться на уровне 4,7%. Для сравнения: в декабре 2020 г. в еврозоне была зафиксирована дефляция 0,3%.

Больше всего в Европе за последний год выросли цены на энергоносители. Согласно Евростату, в декабре они увеличились на 26% в годовом выражении. Цены на продовольствие, алкоголь и табак выросли на 3,2%, на промтовары — на 2,9%, услуги — 2,4%.

Наибольшая оценочная инфляция в еврозоне была зафиксирована в Эстонии (12%), Литве (10%) и Латвии (7,7%), наименьшая — на Мальте (2,6%), в Португалии (2,8%) и Финляндии (3,2%).

По предварительным данным Росстата, инфляция в России за 2021 г. составит 8,39% и достигнет максимального значения за пять лет. В попытке сдержать рост цен ЦБ семь раз в прошлом году повышал ключевую ставку, подняв ее до уровня 2017 г. – 8,5% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных