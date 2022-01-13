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Экономика

Кудрин: через 20 лет нефть может утратить роль основного источника бюджетных доходов

Ведомости

Через 20 лет нефть может перестать быть основным источником бюджетных доходов России, поэтому бюджетную систему страны нужно готовить к «зеленому» переходу уже сейчас. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в беседе с ТАСС.

Кудрин также напомнил о существовании бюджетного правила, призванного снизить зависимость бюджета от доходов от продажи нефти и газа. В него на текущие расходы направляются не все нефтегазовые доходы, а лишь определенная величина, основанная на базовой цене на нефть сорта Urals. Дополнительные доходы откладываются в Фонд национального благосостояния. В прошлом году цена отсечения составляла $43,29 за баррель, в текущем — $44,16.

«Как известно, бюджетное правило не позволяет наращивать расходы, когда цены на нефть растут. Соответственно, нам не приходится расходы урезать, когда цены на нефть падают», — пояснил бывший министр финансов. Он добавил, что бюджетное правило будет постепенно ужесточаться: цена отсечения должна уменьшиться до $40, а потом и до $30 за баррель.

Средняя стоимость нефти Urals по итогам прошлого года достигла трехлетнего максимума и составила $69 за баррель. 13 января российский сорт торговался выше $83 за баррель. Подорожание Urals произошло вслед за ростом цены нефти Brent накануне до $85 впервые за два месяца.

В ноябре в Счетной палате подсчитали, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов за первые три квартала 2021 г. увеличилась — на них пришлось 34,5% общих поступлений в казну (на 5,3% выше, чем за аналогичный период 2020 г.). В абсолютных цифрах объем нефтегазовых доходов достиг 6,185 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных