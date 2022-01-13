Кудрин: через 20 лет нефть может утратить роль основного источника бюджетных доходов

Кудрин также напомнил о существовании бюджетного правила, призванного снизить зависимость бюджета от доходов от продажи нефти и газа. В него на текущие расходы направляются не все нефтегазовые доходы, а лишь определенная величина, основанная на базовой цене на нефть сорта Urals. Дополнительные доходы откладываются в Фонд национального благосостояния. В прошлом году цена отсечения составляла $43,29 за баррель, в текущем — $44,16.