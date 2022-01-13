Кудрин: через 20 лет нефть может утратить роль основного источника бюджетных доходов
Через 20 лет нефть может перестать быть основным источником бюджетных доходов России, поэтому бюджетную систему страны нужно готовить к «зеленому» переходу уже сейчас. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в беседе с ТАСС.
Кудрин также напомнил о существовании бюджетного правила, призванного снизить зависимость бюджета от доходов от продажи нефти и газа. В него на текущие расходы направляются не все нефтегазовые доходы, а лишь определенная величина, основанная на базовой цене на нефть сорта Urals. Дополнительные доходы откладываются в Фонд национального благосостояния. В прошлом году цена отсечения составляла $43,29 за баррель, в текущем — $44,16.
«Как известно, бюджетное правило не позволяет наращивать расходы, когда цены на нефть растут. Соответственно, нам не приходится расходы урезать, когда цены на нефть падают», — пояснил бывший министр финансов. Он добавил, что бюджетное правило будет постепенно ужесточаться: цена отсечения должна уменьшиться до $40, а потом и до $30 за баррель.
Средняя стоимость нефти Urals по итогам прошлого года достигла трехлетнего максимума и составила $69 за баррель. 13 января российский сорт торговался выше $83 за баррель. Подорожание Urals произошло вслед за ростом цены нефти Brent накануне до $85 впервые за два месяца.
В ноябре в Счетной палате подсчитали, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов за первые три квартала 2021 г. увеличилась — на них пришлось 34,5% общих поступлений в казну (на 5,3% выше, чем за аналогичный период 2020 г.). В абсолютных цифрах объем нефтегазовых доходов достиг 6,185 трлн руб.