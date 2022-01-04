Цена российской нефти Urals достигла максимума с 2018 года
Средняя стоимость нефти российской марки Urals по итогам 2021 г. составила $69 за баррель, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Это рекордное значение с 2018 г., когда среднегодовое значение сложилось на уровне $70,01 за баррель.
В 2019 г. средняя цена Urals составила $63,59 за баррель. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса показатель резко снизился — до $41,73 за баррель, что стало минимумом с 2004 г.
Также Минфин сообщил, что по итогам декабря 2021 г. средняя стоимость Urals составила $72,71 за баррель. Это в 1,5 раза больше значения аналогичного месяца 2020 г. в $49,37 за баррель, уточнили в ведомстве.
Согласно отчету о денежно-кредитной политике Центробанка за октябрь, стоимость нефти растет «выше ожиданий» благодаря ряду факторов. Среди них — рост мировой экономики, климатический фактор и общее подорожание энергоносителей. В итоге регулятор повысил прогноз по стоимости Urals на 2021 и 2022 гг. до $70 и $65 за баррель соответственно. Однако в 2023 и 2024 гг. ЦБ ждет снижения показателя до $55 и $50 за баррель соответственно.