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Экономика

Цена российской нефти Urals достигла максимума с 2018 года

Ведомости

Средняя стоимость нефти российской марки Urals по итогам 2021 г. составила $69 за баррель, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Это рекордное значение с 2018 г., когда среднегодовое значение сложилось на уровне $70,01 за баррель.

В 2019 г. средняя цена Urals составила $63,59 за баррель. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса показатель резко снизился — до $41,73 за баррель, что стало минимумом с 2004 г.

Также Минфин сообщил, что по итогам декабря 2021 г. средняя стоимость Urals составила $72,71 за баррель. Это в 1,5 раза больше значения аналогичного месяца 2020 г. в $49,37 за баррель, уточнили в ведомстве.

Согласно отчету о денежно-кредитной политике Центробанка за октябрь, стоимость нефти растет «выше ожиданий» благодаря ряду факторов. Среди них — рост мировой экономики, климатический фактор и общее подорожание энергоносителей. В итоге регулятор повысил прогноз по стоимости Urals на 2021 и 2022 гг. до $70 и $65 за баррель соответственно. Однако в 2023 и 2024 гг. ЦБ ждет снижения показателя до $55 и $50 за баррель соответственно.

Ранее по теме: Может ли нефть в 2022 году достичь уровня в $120 за баррель?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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