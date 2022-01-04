Цена российской нефти Urals достигла максимума с 2018 года

Согласно отчету о денежно-кредитной политике Центробанка за октябрь, стоимость нефти растет «выше ожиданий» благодаря ряду факторов. Среди них — рост мировой экономики, климатический фактор и общее подорожание энергоносителей. В итоге регулятор повысил прогноз по стоимости Urals на 2021 и 2022 гг. до $70 и $65 за баррель соответственно. Однако в 2023 и 2024 гг. ЦБ ждет снижения показателя до $55 и $50 за баррель соответственно.