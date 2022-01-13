Минсельхоз объяснил рост цен на овощи и молочные продукты

Накануне Росстат сообщил, что с 1 по 10 января 2022 г. потребительские цены в России выросли на 0,56% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего за этот период подорожали огурцы – на 7,37%. Цена помидоров выросла на 6,73%, белокочанной капусты — на 6%, бананов — на 3,78%, моркови — на 3,61%. Среди плодоовощной продукции также на 1,63% подорожал картофель, на 1,59% — репчатый лук, на 1,44% — свекла, на 0,77% — яблоки. В среднем цены на фрукты и овощи повысились на 3,1%.