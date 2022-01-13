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Экономика

Минсельхоз объяснил рост цен на овощи и молочные продукты

Ведомости

Овощи и молочные продукты подорожали из-за сезонного фактора, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. По данным министерства, производство молока и молочной продукции осенью и зимой традиционно снижается, растут производственные расходы и, соответственно, цены на продукцию.

В министерстве пояснили, что овощи стали дороже, потому что зимой традиционно растет доля более дорогих импортных продуктов, что приводит к увеличению средних цен на продукты. Цены на овощи могут опуститься при снижении покупательского спроса на них после Нового года.

«Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия в 2021 г., в организованном секторе, по предварительным данным субъектов, собрано порядка 5,3 млн т овощей открытого грунта, что практически соответствует уровню 2020 г.», — уточнили в Минсельхозе. Также в 2021 г. был получен рекордный урожай овощей в зимних теплицах – более 1,4 млн т. Было собрано около 830 000 т огурцов, 590 000 т томатов и 6,7 млн т картофеля.

Накануне Росстат сообщил, что с 1 по 10 января 2022 г. потребительские цены в России выросли на 0,56% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего за этот период подорожали огурцы – на 7,37%. Цена помидоров выросла на 6,73%, белокочанной капусты — на 6%, бананов — на 3,78%, моркови — на 3,61%. Среди плодоовощной продукции также на 1,63% подорожал картофель, на 1,59% — репчатый лук, на 1,44% — свекла, на 0,77% — яблоки. В среднем цены на фрукты и овощи повысились на 3,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных