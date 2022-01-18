Объем ФНБ вырос за год на 19,7 млрд рублей

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивший с 7 до 10% ВВП порог, сверх которого накопления ФНБ могут направляться на инвестиции. Соответствующий законопроект разработал Минфин. Как объясняли в ведомстве, уровень ликвидных резервных активов необходимо было повысить для того, чтобы снизить долгосрочные риски, связанные с энергопереходом развитых стран к низкоуглеродной экономике, который, как ожидается, приведет к падению сырьевых цен уже к 2030 г.