Объем ФНБ вырос за год на 19,7 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 г. вырос на 19,7 млрд руб. и составил 13,563 трлн руб., а в долларовом эквиваленте — сократился на $0,76 млрд до $182,59 млрд, следует из опубликованных 18 января данных Минфина.
По состоянию на 1 января 2022 г. объем ФНБ был равен 11,7% ВВП, прогнозируемого на прошлый год. При этом 1 декабря он составлял 13,886 трлн руб., или 12% прогнозируемого ВВП. Таким образом, за декабрь объем ФНБ сократился в рублях почти на 321 млрд, а в долларах – на $2,6 млрд.
К началу нового года объем ликвидных активов фонда составлял 8,433 трлн руб., или $113,5 млрд, что эквивалентно 7,3% ВВП. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 января было размещено 364,6 млн руб., 38,56 млрд евро, 4,1 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,7 млрд китайских юаней, а также 405,7 т золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 530,87 млрд руб.
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивший с 7 до 10% ВВП порог, сверх которого накопления ФНБ могут направляться на инвестиции. Соответствующий законопроект разработал Минфин. Как объясняли в ведомстве, уровень ликвидных резервных активов необходимо было повысить для того, чтобы снизить долгосрочные риски, связанные с энергопереходом развитых стран к низкоуглеродной экономике, который, как ожидается, приведет к падению сырьевых цен уже к 2030 г.