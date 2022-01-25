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В России в 2021 году выросли продажи шампанского и коньяка

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Розничные продажи шампанских вин в России в 2021 г. выросли на 6,9% по сравнению с 2020 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.

По подсчетам организации, в прошлом году россияне купили 18,4 млн декалитров шампанского. Четверть объема продаж пришлась на декабрь, когда этот показатель составил 4,7 млн декалитров (+2,3%). Также выросли продажи коньяка: за 2021 г. они увеличились на 4,8% до 12,2 млн дал, за декабрь — на 1,1% до 1,5 млн дал.

Реализация водки в рознице снизилась за 12 месяцев на 0,9% до 71,9 млн дал (в декабре — на 0,1% до 7 млн дал), продажи тихих (не игристых) вин упали за год на 0,7% до 52,9 млн, а в декабре выросли на 0,8% до 5 млн дал. Наибольший прирост в прошлом году показали продажи слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. Они подскочили на 55,4% и составили 11 млн дал. В декабре этот показатель увеличился в 2,6 раза до 2,1 млн дал.

В конце 2021 г. участники рынка предупредили, что в обороте до сих пор находится несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя на сумму более 15 млрд руб., которые могут признать контрафактом и уничтожить уже с 1 января из-за истечения моратория на проверки бизнеса по закону об изменении классификации винодельческой продукции. Российские производители попросили правительство продлить мораторий, который истекал 31 декабря, еще на год. Ранее стало известно, что запрет на проверки негласно продлится до 1 марта. За это время на легально произведенные, но не соответствующие новой версии закона о регулировании алкогольного рынка вина должны будут нанести специальные наклейки, дизайн которых находится в разработке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных