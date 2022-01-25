В России в 2021 году выросли продажи шампанского и коньяка

В конце 2021 г. участники рынка предупредили, что в обороте до сих пор находится несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя на сумму более 15 млрд руб., которые могут признать контрафактом и уничтожить уже с 1 января из-за истечения моратория на проверки бизнеса по закону об изменении классификации винодельческой продукции. Российские производители попросили правительство продлить мораторий, который истекал 31 декабря, еще на год. Ранее стало известно, что запрет на проверки негласно продлится до 1 марта. За это время на легально произведенные, но не соответствующие новой версии закона о регулировании алкогольного рынка вина должны будут нанести специальные наклейки, дизайн которых находится в разработке.