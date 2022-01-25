McKinsey: «зеленый» энергопереход обойдется мировой экономике в 7,5% ВВП

Согласно исследованию под названием «Переход к чистым нулевым выбросам», переход к углеродной нейтральности должен быть всеобщим и затронуть в том числе энергетические и землепользовательские системы, на которых лежит ответственность за выбросы углерода. Капитальные затраты на строительство новой инфраструктуры и декарбонизацию уже существующей составят $9,2 трлн в год. Это на $3,5 трлн (60%) больше текущего уровня расходов, в расчеты также не включены затраты на переподготовку и перераспределение работников, а также на активы, которые в результате утратят актуальность.