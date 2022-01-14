Набиуллина назвала главные вызовы российской экономики

Набиуллина назвала главные вызовы российской экономикиЭто дефицит рабочей силы, мотивация для роста частных инвестиций и энергопереход
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в ходе сессии на Гайдаровском форуме, назвала три вызова для российской экономики. Первым, по ее мнению, является дефицит рабочей силы.
«На мой взгляд, здесь несколько вызовов: это состояние рынка труда, поскольку мы видим дефицит и низкоквалифицированной рабочей силы, которую можно частично решать за счет миграции. Но у нас есть и острое ощущение многими предприятиями и секторами нехватки высококвалифицированной рабочей силы», — сказала глава регулятора.
Вторым вызовом для экономики является мотивация для частных инвесторов. По ее словам, в России и в мире растут риски для частных инвестиций. Ситуация неопределенности со спросом снизила мотивацию частных инвесторов вкладывать средства в новые производства, отметила Набиуллина.
«Готовность брать на себя акционерный риск в российских условиях — это вот один из вопросов. И мы видим проблемы в том, как предприятия прибылью распоряжаются и насколько они готовы брать акционерный риск на новом производстве», — подчеркнула глава ЦБ.
Она в очередной раз отметила, что жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и, как следствие, высокие ставки по кредитам не являются решающим фактором для частных инвесторов. «У нас часто говорят, что частных инвестиций недостаточно, потому что у нас высокие ставки по кредитам. Но я хотела бы еще раз напомнить, что это не недоступность кредита, а желание брать на себя акционерный риск. Доступность кредита не будет решающим источником расширения производства, если частный сектор не готов брать на себя акционерный риск», — считает Набиуллина.
Третьим вызовом для российской и мировой экономики Набиуллина считает энергопереход. По ее мнению, энергопереход создает дополнительные риски для частных инвестиций. «В условиях такой неопределенности структурных сдвигов, когда не понятно, как после пандемии будет развиваться спрос на ту или иную продукцию, как будет ESG-переход реализовываться. Поэтому абсолютно оправдано расширение государственно-частного партнерства», — сказала она. При этом переход к возобновляемой энергетике обернется шоком предложения и приведет к росту инфляции во всем мире, считает глава регулятора.
Говоря о вызовах глобальной экономики, Набиуллина отметила, что они для всех стран являются едиными: это обеспечение экономического роста и снижение уровня глобальной инфляции.
Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, добавил, что рисками для российской экономики являются геополитика и торговый протекционизм, имея в виду ограничения экспорта-импорта определенных товаров во всем мире.
12 января Росстат подтвердил свою предварительную оценку инфляции за 2021 г. Она составила 8,39% и достигла максимального уровня с 2015 г. (12,9%) при целевом показателе 4%. За прошлый год ЦБ поднял ключевую ставку семь раз. В последний, на заседании 17 декабря 2021 г., сразу на 1 п. п. до 8,5% годовых. Таким образом, ставка за год удвоилась и сейчас находится на максимальном уровне с октября 2017 г. По оценке Набиуллиной, если бы регулятор не поднял ключевую ставку, инфляция по итогам года могла бы превысить 12%. При этом ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Силуанов в ходе сессии на форуме заявил, что Минфин рассчитывает к концу текущего года выйти на положительные результаты в сдерживании инфляции. Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 г. сохраняется в интервале 4-4,5%. Прогноз правительства составляет 4%.