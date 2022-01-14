Набиуллина назвала главные вызовы российской экономики

Она в очередной раз отметила, что жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и, как следствие, высокие ставки по кредитам не являются решающим фактором для частных инвесторов. «У нас часто говорят, что частных инвестиций недостаточно, потому что у нас высокие ставки по кредитам. Но я хотела бы еще раз напомнить, что это не недоступность кредита, а желание брать на себя акционерный риск. Доступность кредита не будет решающим источником расширения производства, если частный сектор не готов брать на себя акционерный риск», — считает Набиуллина.