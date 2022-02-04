Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые с октября 2014 года
Цена апрельского фьючерса нефти марки Brent сегодня в 11.48 мск преодолела порог в $92 за баррель впервые с октября 2014 г., следует из данных лондонской биржи ICE. На максимуме того периода котировки достигали $96,23 за баррель.
К 12.01 мск Brent выросла до $92,4 за баррель. Пока это максимум на 4 февраля. На открытии торгов марка стоила $91,29 за баррель. Таким образом, за первую половину дня она подорожала на 1,2%.
Стоимость мартовского фьючерса нефти WTI сегодня впервые с октября 2014 г. превысила $91 за баррель. На пике в 12.02 он стоил $91,64 за баррель. При этом цена на открытии торгов составляла $90,16 за баррель.
2 февраля министры ОПЕК+ одобрили повышение добычи нефти в марте на плановые 400 000 баррелей в сутки (б/с). В январском отчете ОПЕК прогноз по росту спроса на энергоресурс в 2022 г. оставили без изменений (на уровне 4,2 млн б/с) на фоне умеренного восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. В то же время 1 февраля технический комитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по профициту на рынке с 1,4 млн б/с до 1,3 млн б/с.
С августа прошлого года участники соглашения ежемесячно наращивают добычу нефти на 400 000 б/с, чтобы нивелировать снижение объемов производства из-за пандемии. Министры собираются каждый месяц, чтобы сохранить или пересмотреть параметры сделки.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов отметил, что поддержку нефтяным котировкам оказывают также новости о заморозках в Техасе. Предположительно, это может негативно сказаться на нефтегазовой инфраструктуре региона и привести к перебоям с поставками. Вдобавок более холодная погода способна привести к повышенному спросу на топливо.
«Добыча сократилась вторую неделю подряд и составила 11,5 млн б/с против 11,8 млн б/с в начале года. Это стало еще одним фактором для поддержки нефтяных котировок», — добавил аналитик.
Ранее аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley заявили, что в III квартале текущего года стоимость нефти марки Brent достигнет $100 за баррель. Ранее такое было в сентябре 2014 г. Аналогичного мнения придерживаются в Goldman Sachs.