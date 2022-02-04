Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые с октября 2014 года

2 февраля министры ОПЕК+ одобрили повышение добычи нефти в марте на плановые 400 000 баррелей в сутки (б/с). В январском отчете ОПЕК прогноз по росту спроса на энергоресурс в 2022 г. оставили без изменений (на уровне 4,2 млн б/с) на фоне умеренного восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. В то же время 1 февраля технический комитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по профициту на рынке с 1,4 млн б/с до 1,3 млн б/с.