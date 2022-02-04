Цена нефти Urals превысила $93 за баррель впервые с октября 2014 года
Цена российской экспортной нефти Urals в Европе 3 февраля превысила $93 за баррель впервые с октября 2014 г., передает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.
3 февраля Urals торговалась в Средиземноморье по $93,19 за баррель, а в Северо-Западной Европе — по $90,46 за баррель. При этом Urals все еще торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту (индекс, рассчитываемый Argus на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море). Так, накануне дисконт Urals в Средиземноморье составил $0,4 за баррель, на северо-западе Европы — $3,13 за баррель, сообщили в агентстве.
Urals прибавляет в цене уже вторую неделю, 27 января она достигала $91 за баррель. Российская нефть начала дорожать вслед за североморской Brent, которая накануне пробила отметку $91 за баррель впервые с октября 2014 г.
Цена Urals в России учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых. В федеральном бюджете РФ на 2022 г. базовая цена Urals заложена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже этого показателя, Минфин РФ покупает или продает валюту в рамках бюджетного правила.
По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals в январе-декабре 2021 г. сложилась в размере $69 за баррель против $41,73 годом ранее. В декабре 2021 г. средняя цена составила $72,71 за баррель. В конце 2020 г. ЦБ РФ прогнозировал, что средняя цена Urals в 2021 г. будет находиться в районе отметки $45 за баррель, однако цены выросли на фоне восстановления мировой экономики и нежелания ОПЕК+ существенно наращивать добычу.
2 февраля нефтяной альянс, как и на предыдущих заседаниях, одобрил увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 000 баррелей в сутки. В январском отчете ОПЕК прогноз по росту спроса на нефть в 2022 г. оставили без изменений (на уровне 4,2 млн б/с) на фоне умеренного восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. В то же время 1 февраля технический комитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по профициту на рынке с 1,4 млн б/с до 1,3 млн б/с.