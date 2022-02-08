Ущерб бизнеса от беспорядков в Казахстане превысил $232 млн
Представители малого и среднего бизнеса в Казахстане понесли ущерб на сумму свыше 100 млрд тенге (более $232 млн) из-за январских беспорядков в стране, передает портал Tengrinews.kz со ссылкой на выступление президента республики Касыма-Жомарта Токаева.
Глава государства подчеркнул, что в 2021 г. экономика страны выросла на 4%, однако январские беспорядки «в корне изменили» привычную жизнь. «Малый и средний бизнес потерпел убытки. Согласно последним данным, бизнесу причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге. Перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны, а также по снижению инфляции», — сообщил Токаев на расширенном заседании правительства.
В начале января Национальная палата предпринимателей страны «Атамекен» оценивала общий размер ущерба, причиненного бизнесу Казахстана в результате беспорядков, в 93,7 млрд тенге (более $213 млн). По их подсчетам, наибольшие потери понесли предприятия Алма-Аты. На них пришлись 92,2 млрд от указанной суммы. Позже размер ущерба скорректировали.
Массовые протесты начались 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). В последующие дни они перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.
Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.