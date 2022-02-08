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Экономика

Ущерб бизнеса от беспорядков в Казахстане превысил $232 млн

Ведомости

Представители малого и среднего бизнеса в Казахстане понесли ущерб на сумму свыше 100 млрд тенге (более $232 млн) из-за январских беспорядков в стране, передает портал Tengrinews.kz со ссылкой на выступление президента республики Касыма-Жомарта Токаева.

Глава государства подчеркнул, что в 2021 г. экономика страны выросла на 4%, однако январские беспорядки «в корне изменили» привычную жизнь. «Малый и средний бизнес потерпел убытки. Согласно последним данным, бизнесу причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге. Перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны, а также по снижению инфляции», — сообщил Токаев на расширенном заседании правительства.

В начале января Национальная палата предпринимателей страны «Атамекен» оценивала общий размер ущерба, причиненного бизнесу Казахстана в результате беспорядков, в 93,7 млрд тенге (более $213 млн). По их подсчетам, наибольшие потери понесли предприятия Алма-Аты. На них пришлись 92,2 млрд от указанной суммы. Позже размер ущерба скорректировали.

Массовые протесты начались 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). В последующие дни они перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.

Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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