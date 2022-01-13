Казахстанская «дочка» Сбербанка выделила 95 млн рублей на восстановление Алма-Аты
Казахстанская «дочка» Сбербанка выделила 550 млн тенге (около 95 млн руб.) на восстановление Алма-Аты, передает местное издание informburo.kz.
«Сегодня мы передаём акимату Алматы десять машин скорой помощи, оснащённых передовым медицинским оборудованием. Также решили восстановить своими силами Национальную библиотеку и Центральный государственный музей республики Казахстан», – прокомментировал председатель правления дочернего банка АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.
Ранее Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» оценила ущерб бизнеса от беспорядков в стране почти в $184 млн. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссии по оценке ущерба, причиненного в результате беспорядков, после стабилизации ситуации приступить к восстановлению административных зданий, социальных объектов и жилых домов, а также оказать поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
13 января Токаев объявил о начале вывода миротворческих сил из страны. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность.