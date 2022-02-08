Счетная палата проведет анализ вызовов глобального энергоперехода для России

По данным Счетной палаты, на 2020 г. данные о 84,4% российских лесов были недостоверными и не учитывали до 9% площади и 39% запасов леса. Как отмечали специалисты консалтинговой компании Boston Consulting Group, в результате переоценки поглощающая способность лесов России может вырасти до 1,8-2,2 млрд т CO2-эквивалента в год, а ценность лесов может увеличиться до $9-57 трлн — в 2-3 раза выше предыдущих оценок.