Счетная палата проведет анализ вызовов глобального энергоперехода для России
Счетная палата России оценит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность, следует из плана работы ведомства на 2022 г.
С помощью аудита Счетная палата планирует содействовать «оптимальному реагированию» на внешние и внутренние вызовы глобального энергоперехода для России и их влияние на экономику страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В рамках комплекса мероприятий ведомство рассчитывает дать всестороннюю характеристику обязательствам России по достижению углеродной нейтральности к 2050 г. и помочь выработать меры, которые позволят их выполнить.
Кроме того, Счетная палата проверит деятельность федеральных и региональных органов власти по мониторингу и учету лесных ресурсов в стране за 2020-2021 гг., а также механизм реализации климатических проектов. Эта тема была включена в план проверок исходя из особой значимости проблемы достоверной оценки поглощающей способности российских лесов. От последней частично зависит достижение страной углеродной нейтральности, пояснил аудитор Сергей Мамедов, слова которого приводит пресс-служба СП.
По данным Счетной палаты, на 2020 г. данные о 84,4% российских лесов были недостоверными и не учитывали до 9% площади и 39% запасов леса. Как отмечали специалисты консалтинговой компании Boston Consulting Group, в результате переоценки поглощающая способность лесов России может вырасти до 1,8-2,2 млрд т CO2-эквивалента в год, а ценность лесов может увеличиться до $9-57 трлн — в 2-3 раза выше предыдущих оценок.
Также в текущем году Счетная палата проанализирует трансформацию занятости россиян в контексте глобального энергоперехода. «В рамках мероприятия планируется исследовать, каким образом государственные органы отслеживают и прогнозируют тенденции трансформации занятости в условиях глобального энергоперехода, насколько система управления занятостью готова к возникающим вызовам», – пояснил аудитор Сергей Штогрин.
Это мероприятие было включено в план проверок, поскольку энергопереход подразумевает существенные экономические преобразования, которые будут сопровождаться изменением структуры занятости: появятся новые профессии и изменятся требования к существующим, а некоторые работники будут нуждаться в переобучении, повышении квалификации или даже смене профессии. По прогнозу McKinsey, к 2050 г. энергопереход приведет к исчезновению 185 млн рабочих мест, связанных с добычей ископаемого топлива и «грязными» производствами, но появятся 200 млн новых — в углеродно-нейтральной экономике.