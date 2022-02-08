Путин поручил изучить внедрение альтернативных газу источников энергии в ряде регионов

После того как регионы утвердят целевые ТЭБ, они утвердят дорожные карты по их достижению и уже в текущем году начнут их реализацию. Как сообщали в Минэнерго в начале декабря, в 42 регионах ТЭБ уже подготовили, еще в 15 идут работы по подготовке данных для их разработки.