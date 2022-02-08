Путин поручил изучить внедрение альтернативных газу источников энергии в ряде регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и главам регионов к 1 сентября 2022 г. изучить внедрение альтернативных источников энергии в ряде субъектов страны вместо природного газа. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, опубликованном по итогам совещания президента с членами кабмина.
Правительство и высшие должностные лица субъектов представят «предложения о мерах, направленных на расширение использования в субъектах Российской Федерации <...> альтернативных экологичных источников энергии (с учетом их экономической эффективности) вместо природного газа, транспортируемого с помощью Единой системы газоснабжения», отметили в пресс-службе Кремля. Правительство также должно будет предусмотреть источники финансирования для этих решений.
В мае прошлого года Путин рекомендовал администрациям субъектов РФ до 21 апреля 2022 г. разработать региональные топливно-энергетические балансы (ТЭБ) — структуру потребления по видам источников энергии, позволяющую определить потребность каждой территории в газе. В каждом регионе будет составлен прогноз спроса на все виды энергии в разрезе видов потребителей. На их основе будут определены субъекты, в которых строительство газовой инфраструктуры является нецелесообразным.
Вице-премьер Александр Новак напомнил на совещании в понедельник, что в семи субъектах РФ пока еще нет сетевого природного газа. «Как раз топливно-энергетические балансы должны нам дать ответ о возможности проведения газификации этих регионов либо использовании альтернативных источников, например таких, как увеличение доли возобновляемых источников энергии, малой атомной генерации, использование чистых угольных технологий, сжиженного природного газа или такого варианта, как электрификация котельных», — пояснил он.
После того как регионы утвердят целевые ТЭБ, они утвердят дорожные карты по их достижению и уже в текущем году начнут их реализацию. Как сообщали в Минэнерго в начале декабря, в 42 регионах ТЭБ уже подготовили, еще в 15 идут работы по подготовке данных для их разработки.