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Экономика

ЦБ понизил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Ведомости

Банк России выпустил новый среднесрочный макроэкономический прогноз, в котором понизил оценку роста экономики страны в следующем году с 2-3% до 1,5-2,5%.

При этом прогноз по росту ВВП на 2022 г. ЦБ сохранил на уровне 2-3%. В 2021 г., по оценке регулятора, экономика России выросла на 4,7%, что является рекордом с 2008 г. Тогда рост ВВП составил 5,2%.

В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса экономика России упала на 2,7%. Это произошло впервые с 2015 г. и стало наибольшим сокращением с 2009 г., когда ВВП снизился сразу на 7,8%, следует из данных Росстата.

В 2021 г. экономика начала восстанавливаться. ЦБ отметил, что в IV квартале она «заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста». Регулятор указал на ускоренный рост кредитования в стране, повышение зарплат в реальном выражении и низкую склонность населения к сбережениям на фоне повышенных инфляционных ожиданий, которые поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. При этом растущий внутренний и внешний спрос, а также большие показатели компаний по прибыли поддерживают инвестиционную активность.

В то же время в стране наблюдаются ограничивающие предложение факторы, связанные с перебоями в производственных и логистических цепочках, дефицитом рабочей силы и с исторически низким уровнем безработицы, отметил ЦБ. «Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда», — отметил регулятор.

Экономика России вернется на траекторию сбалансированного роста ближе к концу следующего года, считает ЦБ. По прогнозу регулятора, в 2024 г. ВВП вырастет на 2-3%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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