ЦБ понизил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

В 2021 г. экономика начала восстанавливаться. ЦБ отметил, что в IV квартале она «заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста». Регулятор указал на ускоренный рост кредитования в стране, повышение зарплат в реальном выражении и низкую склонность населения к сбережениям на фоне повышенных инфляционных ожиданий, которые поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. При этом растущий внутренний и внешний спрос, а также большие показатели компаний по прибыли поддерживают инвестиционную активность.