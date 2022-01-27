Эксперты ВШЭ назвали «фискальным чудом» доходы бюджета России в 2021 году

Как отметили в ВШЭ, повышение мировых цен на нефть привело к росту объема нефтегазовых доходов российского бюджета в 1,5 раза по сравнению с планом и в 1,7 раза относительно аналогичного показателя 2020 г. Также на ситуацию повлиял рост курса доллара с 71,94 руб. за 2020 г. до 73,65 руб. в 2021 г. Наконец, «физические объемы добычи нефти и природного газа в январе-ноябре 2021 г. превышали прошлогодние показатели на 2,3%», указали эксперты.