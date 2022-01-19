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Экономика

Минфин оценил профицит бюджета в 2021 году

Ведомости

Федеральный бюджет России в январе - декабре 2021 г. исполнен с профицитом в 514,76 млрд руб., сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Ранее, 14 января, глава ведомства Антон Силуанов сказал журналистам, что бюджет исполнен с профицитом в 0,4% ВВП. Он допустил, что финальный показатель составит 0,5% ВВП. Итоговый объем ВВП за прошедший год пока до конца не подсчитан.

Объем поступивших доходов составил 25,29 трлн руб. Плановые показатели, заложенные в законе о бюджете на 2021 г., перевыполнены на 34,8%. Объем расходов оценили в 24,77 трлн руб. Это на 15,1% выше, чем предполагалось.

Закон о бюджете на 2021 г. предусматривал дефицит в 2,8 трлн руб. При этом в сентябре Минфин сообщал, что дефицит по итогам года сложится на уровне 276 млрд руб.

Министерство представило доходы федеральных органов исполнительной власти – администраторов доходов федерального бюджета. Так, Федеральная налоговая служба получила 15,9 трлн руб. Это на 30,3% выше прогноза. Доход Федеральной таможенной службой составил почти 7,2 трлн руб., что больше заложенной в бюджете суммы на 43,5%. Другие федеральные органы заработали 2,25 трлн руб. Показатель превысил оценку на 41,9%.

Объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2022 г. составил 13,57 трлн руб. На ту же дату 2021 г. показатель составлял 13,55 трлн руб.

Ранее по теме: Силуанов оценил расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в 850 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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