Минфин оценил профицит бюджета в 2021 году
Федеральный бюджет России в январе - декабре 2021 г. исполнен с профицитом в 514,76 млрд руб., сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Ранее, 14 января, глава ведомства Антон Силуанов сказал журналистам, что бюджет исполнен с профицитом в 0,4% ВВП. Он допустил, что финальный показатель составит 0,5% ВВП. Итоговый объем ВВП за прошедший год пока до конца не подсчитан.
Объем поступивших доходов составил 25,29 трлн руб. Плановые показатели, заложенные в законе о бюджете на 2021 г., перевыполнены на 34,8%. Объем расходов оценили в 24,77 трлн руб. Это на 15,1% выше, чем предполагалось.
Закон о бюджете на 2021 г. предусматривал дефицит в 2,8 трлн руб. При этом в сентябре Минфин сообщал, что дефицит по итогам года сложится на уровне 276 млрд руб.
Министерство представило доходы федеральных органов исполнительной власти – администраторов доходов федерального бюджета. Так, Федеральная налоговая служба получила 15,9 трлн руб. Это на 30,3% выше прогноза. Доход Федеральной таможенной службой составил почти 7,2 трлн руб., что больше заложенной в бюджете суммы на 43,5%. Другие федеральные органы заработали 2,25 трлн руб. Показатель превысил оценку на 41,9%.
Объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2022 г. составил 13,57 трлн руб. На ту же дату 2021 г. показатель составлял 13,55 трлн руб.