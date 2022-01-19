Минфин оценил профицит бюджета в 2021 году

Ранее, 14 января, глава ведомства Антон Силуанов сказал журналистам, что бюджет исполнен с профицитом в 0,4% ВВП. Он допустил, что финальный показатель составит 0,5% ВВП. Итоговый объем ВВП за прошедший год пока до конца не подсчитан.