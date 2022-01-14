Силуанов оценил расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в 850 млрд рублей

В октябре прошлого года Силуанов заявил, что расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в России в последнее время составляют около 3,6 млрд руб. в день. Согласно докладу Роспотребнадзора, в 2020 г. пандемия нанесла российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб. Часть из этих средств пошла на лечение больных в стационарах — 183 млрд руб., на тестирование – 108 млрд руб, выплаты для поддержки населения и предприятий — 515 млрд руб.