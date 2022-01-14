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Общество

Силуанов оценил расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в 850 млрд рублей

Ведомости

Расходы федерального бюджета на борьбу с коронавирусом в 2021 г. составили около 850 млрд руб., в первую очередь деньги были потрачены на оказание медпомощи, заявил в интервью телеканалу РБК министр финансов Антон Силуанов. 

«Наша задача, в первую очередь, подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги. Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, лекарственные обеспечение бесплатными лекарствами», — сказал Силуанов.

По его словам, в этом году из-за распространения штамма «омикрон» проблема медицинской помощи опять будет стоять остро. У Минфина уже есть представление о масштабах проблемы с распространением «омикрона» на примере других стран и пандемий, добавил Силуанов. «Все необходимые средства найдены в бюджете. Мы мобилизируем внутренние ресурсы, и у нас есть резервы», — пояснил Силуанов.

В октябре прошлого года Силуанов заявил, что расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в России в последнее время составляют около 3,6 млрд руб. в день. Согласно докладу Роспотребнадзора, в 2020 г. пандемия нанесла российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб. Часть из этих средств пошла на лечение больных в стационарах — 183 млрд руб., на тестирование – 108 млрд руб, выплаты для поддержки населения и предприятий — 515 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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