Силуанов оценил расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в 850 млрд рублей
«Наша задача, в первую очередь, подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги. Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, лекарственные обеспечение бесплатными лекарствами», — сказал Силуанов.
По его словам, в этом году из-за распространения штамма «омикрон» проблема медицинской помощи опять будет стоять остро. У Минфина уже есть представление о масштабах проблемы с распространением «омикрона» на примере других стран и пандемий, добавил Силуанов. «Все необходимые средства найдены в бюджете. Мы мобилизируем внутренние ресурсы, и у нас есть резервы», — пояснил Силуанов.
В октябре прошлого года Силуанов заявил, что расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в России в последнее время составляют около 3,6 млрд руб. в день. Согласно докладу Роспотребнадзора, в 2020 г. пандемия нанесла российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб. Часть из этих средств пошла на лечение больных в стационарах — 183 млрд руб., на тестирование – 108 млрд руб, выплаты для поддержки населения и предприятий — 515 млрд руб.