В Калужской области запретили нанимать мигрантов в торговлю и общепит

За время действия программы в Калужскую область вернулись более 90 000 россиян. Однако если в первые годы доля «славян» среди приехавших превышала 80%, то к 2022 г. она упала до 17%, а остальная часть пришлась на жителей стран Средней Азии и Закавказья. Это означает, что теперь программа не позволяет достичь поставленной изначально цели, резюмировали в правительстве.