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Экономика

В Калужской области запретили нанимать мигрантов в торговлю и общепит

Ведомости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, в соответствии с которым компаниям из сферы торговли, сухопутных перевозок и общепита в 2022 г. нельзя нанимать на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

«Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками», — уточнил в своем Telegram-канале Шапша.

Вдобавок губернатор объявил о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на период с 2022 по 2027 г. Шапша пояснил, что это «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии».

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, программа была запущена в 2007 г. Она нацелена на возвращение в Россию граждан, «владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества».

За время действия программы в Калужскую область вернулись более 90 000 россиян. Однако если в первые годы доля «славян» среди приехавших превышала 80%, то к 2022 г. она упала до 17%, а остальная часть пришлась на жителей стран Средней Азии и Закавказья. Это означает, что теперь программа не позволяет достичь поставленной изначально цели, резюмировали в правительстве.

В январе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о росте потока мигрантов в страну. Он указал на необходимость создать единую систему сбора и учета информации о приезжих. Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. 

Ранее по теме: Медведев предупредил о росте потока мигрантов в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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