В Калужской области запретили нанимать мигрантов в торговлю и общепит
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, в соответствии с которым компаниям из сферы торговли, сухопутных перевозок и общепита в 2022 г. нельзя нанимать на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Об этом сообщается на сайте местного правительства.
«Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками», — уточнил в своем Telegram-канале Шапша.
Вдобавок губернатор объявил о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на период с 2022 по 2027 г. Шапша пояснил, что это «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии».
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, программа была запущена в 2007 г. Она нацелена на возвращение в Россию граждан, «владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества».
За время действия программы в Калужскую область вернулись более 90 000 россиян. Однако если в первые годы доля «славян» среди приехавших превышала 80%, то к 2022 г. она упала до 17%, а остальная часть пришлась на жителей стран Средней Азии и Закавказья. Это означает, что теперь программа не позволяет достичь поставленной изначально цели, резюмировали в правительстве.
В январе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о росте потока мигрантов в страну. Он указал на необходимость создать единую систему сбора и учета информации о приезжих. Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.