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Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, документ опубликован на портале Publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, комиссия будет анализировать миграционную ситуацию в России, выявлять угрозы нацбезопасности в этой сфере, разрабатывать предложения по единой государственной миграционной политике, основные направления совершенствования законодательства в миграционной сфере и т.д.

Председателем комиссии назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. В состав комиссии также войдут один из вице-премьеров, вице-спикеров Госдумы, первый вице-спикер Совфеда, два помощника президента, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, генпрокурор Игорь Краснов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков и др.

Также в состав комиссии включены директор ФСБ Александр Бортников, глава СКР Александр Бастрыкин, президент РАН Александр Сергеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова и др.

В ноябре прошлого года Бастрыкин поручил подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В ведомстве сослались на рост преступности среди мигрантов, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, которые представляют повышенную общественную опасность.

После этого в Госдуме допустили введение геномной экспертизы для всех россиян. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный говорил, что законопроект о геномной регистрации могут затем распространить на лиц, совершивших уголовные преступления в России, затем процедура коснется россиян, совершивших административные правонарушения.

Ранее по теме: Прокурор Москвы оценил идею геномной регистрации трудовых мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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