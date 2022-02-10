Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике

После этого в Госдуме допустили введение геномной экспертизы для всех россиян. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный говорил, что законопроект о геномной регистрации могут затем распространить на лиц, совершивших уголовные преступления в России, затем процедура коснется россиян, совершивших административные правонарушения.