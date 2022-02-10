Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, документ опубликован на портале Publication.pravo.gov.ru.
Согласно документу, комиссия будет анализировать миграционную ситуацию в России, выявлять угрозы нацбезопасности в этой сфере, разрабатывать предложения по единой государственной миграционной политике, основные направления совершенствования законодательства в миграционной сфере и т.д.
Председателем комиссии назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. В состав комиссии также войдут один из вице-премьеров, вице-спикеров Госдумы, первый вице-спикер Совфеда, два помощника президента, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, генпрокурор Игорь Краснов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков и др.
Также в состав комиссии включены директор ФСБ Александр Бортников, глава СКР Александр Бастрыкин, президент РАН Александр Сергеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова и др.
В ноябре прошлого года Бастрыкин поручил подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В ведомстве сослались на рост преступности среди мигрантов, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, которые представляют повышенную общественную опасность.
После этого в Госдуме допустили введение геномной экспертизы для всех россиян. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный говорил, что законопроект о геномной регистрации могут затем распространить на лиц, совершивших уголовные преступления в России, затем процедура коснется россиян, совершивших административные правонарушения.