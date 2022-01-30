Прокурор Москвы оценил идею геномной регистрации трудовых мигрантов

По данным Попова, в прошлом году было выявлено 800 случаев, когда нарушившие закон иностранные граждане после выдворения из России возвращались в страну с новыми паспортами. Прокурору Москвы известен случай, когда одного из мигрантов судили три раза, и каждый раз он получал минимальное наказание, так как нарушения не считались рецидивом.