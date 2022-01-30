Прокурор Москвы оценил идею геномной регистрации трудовых мигрантов
Геномная регистрация всех трудовых мигрантов могла изменить ситуацию с преступностью, заявил в интервью «Российской газете» прокурор Москвы Денис Попов.
По данным Попова, в прошлом году было выявлено 800 случаев, когда нарушившие закон иностранные граждане после выдворения из России возвращались в страну с новыми паспортами. Прокурору Москвы известен случай, когда одного из мигрантов судили три раза, и каждый раз он получал минимальное наказание, так как нарушения не считались рецидивом.
«Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», — сказал Попов.
Прокуратура Москвы во взаимодействии с УФСБ по Москве и Московской области в 2021 г. подготовила и направила в полицию список из порядка 600 иностранных граждан, которых необходимо депортировать. В прошлом году было выявлено 1654 преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и постановкой на учет, 95 касались организации незаконной миграции. Более 3,5 тыс. человек с фиктивной регистрацией сняли с регистрационного учета, рассказал Попов.
В ноябре прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В ведомстве сослались на рост преступности среди мигрантов, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, которые представляют повышенную общественную опасность.
После этого в Госдуме допустили введение геномной экспертизы для всех россиян. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный говорил, что законопроект о геномной регистрации могут затем распространить на лиц, совершивших уголовные преступления в России, затем процедура коснется россиян, совершивших административные правонарушения.
«Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — сказал Выборный.