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В Госдуме допустили введение геномной экспертизы для всех россиян

Ведомости

Вслед за планируемым введением геномной экспертизы для мигрантов процедуру могут распространить на всех россиян, заявил «Интерфаксу» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Законопроект о геномной регистрации могут затем распространить на лиц, совершивших уголовные преступления в России, затем процедура коснется россиян, совершивших административные правонарушения.

«Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — сказал Выборный.

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3 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов, говорилось на сайте СК.

В СКР пояснили, что такое предложение связано с ростом числа преступлений, которые совершают мигранты и которые порождают «социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России». Бастрыкин выступал с подобной инициативой еще в 2011 г. 

Выборный заявил изданию, что не видит в законопроекте «серьезных нарушений прав и свобод человека». По его словам, геномная экспертиза «сведет на нет» совершение мигрантами правонарушений в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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