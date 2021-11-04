В Госдуме допустили введение геномной экспертизы для всех россиян
Вслед за планируемым введением геномной экспертизы для мигрантов процедуру могут распространить на всех россиян, заявил «Интерфаксу» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Законопроект о геномной регистрации могут затем распространить на лиц, совершивших уголовные преступления в России, затем процедура коснется россиян, совершивших административные правонарушения.
«Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — сказал Выборный.
3 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов, говорилось на сайте СК.
В СКР пояснили, что такое предложение связано с ростом числа преступлений, которые совершают мигранты и которые порождают «социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России». Бастрыкин выступал с подобной инициативой еще в 2011 г.
Выборный заявил изданию, что не видит в законопроекте «серьезных нарушений прав и свобод человека». По его словам, геномная экспертиза «сведет на нет» совершение мигрантами правонарушений в России.