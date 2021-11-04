В СПЧ назвали риски введения геномной экспертизы в России
Введение геномной экспертизы для всех россиян повлечет за собой риск утечки данных, необходима общественная дискуссия, заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Таким образом Фадеев прокомментировал слова зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, который сообщил, что законопроект об обязательной геномной экспертизе в отношении мигрантов могут распространить на всех россиян. Выборный заявил «Интерфаксу», что не видит в законопроекте «серьезных нарушений прав и свобод человека». По его словам, геномная экспертиза «сведет на нет» совершение мигрантами правонарушений в России.
«Это тонкие струны. И так уже камеры стоят в больших городах сотнями тысяч. Информации о людях очень много, она становится общедоступной. За небольшие деньги это все можно купить. Риски большие, — сказал Фадеев.
По словам председателя СПЧ, принятие закона требует серьезной аргументации. О нарушении прав человека пока говорить рано, так как пока нет ясности, что именно предлагается.
«Скорее всего, речь должна идти о добровольной передаче любой информации о себе, тем более биологической», — отметил Фадеев.
Идею распространить законопроект о геномной регистрации на каждого жителя также сегодня оценил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Он считает принятие такого варианта нарушением Конституции РФ, но допустил возможность введения обязательной экспертизы для совершивших уголовные преступления, передавали «РИА Новости».
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В СКР пояснили, что такое предложение связано с ростом числа преступлений, которые совершают мигранты и которые порождают «социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России». Бастрыкин выступал с подобной инициативой еще в 2011 г.