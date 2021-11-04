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Общество

В СПЧ назвали риски введения геномной экспертизы в России

Ведомости

Введение геномной экспертизы для всех россиян повлечет за собой риск утечки данных, необходима общественная дискуссия, заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Таким образом Фадеев прокомментировал слова зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, который сообщил, что законопроект об  обязательной геномной экспертизе в отношении мигрантов могут распространить на всех россиян. Выборный заявил «Интерфаксу», что не видит в законопроекте «серьезных нарушений прав и свобод человека». По его словам, геномная экспертиза «сведет на нет» совершение мигрантами правонарушений в России.

«Это тонкие струны. И так уже камеры стоят в больших городах сотнями тысяч. Информации о людях очень много, она становится общедоступной. За небольшие деньги это все можно купить. Риски большие, — сказал Фадеев.

По словам председателя СПЧ, принятие закона требует серьезной аргументации. О нарушении прав человека пока говорить рано, так как пока нет ясности, что именно предлагается. 

«Скорее всего, речь должна идти о добровольной передаче любой информации о себе, тем более биологической», — отметил Фадеев.

Ранее по теме: В Госдуме допустили введение геномной экспертизы для всех россиян

Идею распространить законопроект о геномной регистрации на каждого жителя также сегодня оценил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Он считает принятие такого варианта нарушением Конституции РФ, но допустил возможность введения обязательной экспертизы для совершивших уголовные преступления, передавали «РИА Новости».

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В СКР пояснили, что такое предложение связано с ростом числа преступлений, которые совершают мигранты и которые порождают «социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России». Бастрыкин выступал с подобной инициативой еще в 2011 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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