В СПЧ назвали риски введения геномной экспертизы в России

Таким образом Фадеев прокомментировал слова зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, который сообщил, что законопроект об обязательной геномной экспертизе в отношении мигрантов могут распространить на всех россиян. Выборный заявил «Интерфаксу», что не видит в законопроекте «серьезных нарушений прав и свобод человека». По его словам, геномная экспертиза «сведет на нет» совершение мигрантами правонарушений в России.