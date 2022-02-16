Новак: отказ Европы от российского газа может вызвать новый энергокризис в Азии

Среди причин рекордного роста цен на газ в Европе в прошлом году Новак ранее называл отказ от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, а также выбор в пользу спотовых контрактов. По его мнению, такая политика привела к тому, что в летний сезон 2021 г., когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, СПГ по спотовым контрактам шел на более премиальный азиатский рынок.