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Новак: отказ Европы от российского газа может вызвать новый энергокризис в Азии

Ведомости

Даже частичный отказ Европы от российского трубопроводного газа в пользу сжиженного природного газа (СПГ) может вызвать очередную волну газового кризиса в Азии, написал вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии», — отметил Новак.

Он напомнил, что после снижения «азиатской премии» поставки СПГ были переориентированы в Европу. Кроме того, в январе европейские страны привлекли рекордный в истории объем регазифицированного СПГ — более 10 млрд кубометров.

Новак добавил, что искусственный отказ от традиционных энергоресурсов будет неизбежно приводить к энергетическим, а вместе с этим и экономическим кризисам, поэтому все участники рынка заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации. «По нашему мнению, гарантировать стабильность энергетических рынков в перспективе может только баланс источников энергии», — написал вице-премьер, добавив, что в контексте декарбонизации особое внимание должно быть обращено на развитие атомной энергетики и газовой промышленности.

«Уверен, что газ, как и атомную генерацию, необходимо рассматривать как чистый источник энергии. Именно газ в процессе энергоперехода будет играть роль гаранта энергобезопасности», — резюмировал он.

Среди причин рекордного роста цен на газ в Европе в прошлом году Новак ранее называл отказ от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, а также выбор в пользу спотовых контрактов. По его мнению, такая политика привела к тому, что в летний сезон 2021 г., когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, СПГ по спотовым контрактам шел на более премиальный азиатский рынок.

Взлет цен на газ в Европе начался прошлой весной, в октябре стоимость фьючерсов превысила отметку в $1000 за тысячу кубометров, а исторический максимум был зафиксирован 21 декабря, когда они приближались к $2200.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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