Силуанов анонсировал проект реформы добровольных пенсионных накоплений

В октябре 2019 г. Минфин и ЦБ опубликовали законопроект о создании в России новой системы добровольных пенсионных накоплений, так называемого гарантированного пенсионного плана (ГПП). Предполагалось, что граждане смогут самостоятельно делать отчисления на пенсионные счета дополнительно к социальным взносам, которые платят работодатели. Предполагалось, что вносимую сумму можно будет менять неограниченное число раз и в течение полугода после заключения договора об участии в ГПП с Пенсионным фондом допустимо забрать средства.