Газета
Экономика

Силуанов анонсировал проект реформы добровольных пенсионных накоплений

Ведомости

Минфин и Банк России в этом году планируют представить законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, согласно которому граждане смогут сами делать взносы на будущее, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Мы сейчас работаем вместе с Банком России, у нас здесь, слава богу, общая позиция», — сказал он. «В наших планах в этом году подготовить необходимые нормативные правовые решения, проекты этих решений, и выйти к законодателям с таким проектом», — добавил глава ведомства.

В октябре 2019 г. Минфин и ЦБ опубликовали законопроект о создании в России новой системы добровольных пенсионных накоплений, так называемого гарантированного пенсионного плана (ГПП). Предполагалось, что граждане смогут самостоятельно делать отчисления на пенсионные счета дополнительно к социальным взносам, которые платят работодатели. Предполагалось, что вносимую сумму можно будет менять неограниченное число раз и в течение полугода после заключения договора об участии в ГПП с Пенсионным фондом допустимо забрать средства.

Из документа следовало, что он должен вступить в силу с 2021 г. Однако правительство не включило инициативу в план законопроектной деятельности на 2020 г. В итоге решение так и не было принято.

Ранее по теме: Минфин назвал сроки разработки законопроекта о пенсионном плане

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных