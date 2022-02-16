Силуанов анонсировал проект реформы добровольных пенсионных накоплений
Минфин и Банк России в этом году планируют представить законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, согласно которому граждане смогут сами делать взносы на будущее, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
«Мы сейчас работаем вместе с Банком России, у нас здесь, слава богу, общая позиция», — сказал он. «В наших планах в этом году подготовить необходимые нормативные правовые решения, проекты этих решений, и выйти к законодателям с таким проектом», — добавил глава ведомства.
В октябре 2019 г. Минфин и ЦБ опубликовали законопроект о создании в России новой системы добровольных пенсионных накоплений, так называемого гарантированного пенсионного плана (ГПП). Предполагалось, что граждане смогут самостоятельно делать отчисления на пенсионные счета дополнительно к социальным взносам, которые платят работодатели. Предполагалось, что вносимую сумму можно будет менять неограниченное число раз и в течение полугода после заключения договора об участии в ГПП с Пенсионным фондом допустимо забрать средства.
Из документа следовало, что он должен вступить в силу с 2021 г. Однако правительство не включило инициативу в план законопроектной деятельности на 2020 г. В итоге решение так и не было принято.