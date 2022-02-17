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Цена нефти Urals превысила $99 за баррель впервые с 2014 года

Ведомости

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Средиземноморье 16 февраля превысила $99 за баррель впервые с начала сентября 2014 г., сообщает ценовое агентство Argus.

«В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80—100 тыс. т в абсолютном выражении выросла в среду также на $3,23/барр., до $99,14/барр. (cif Аугуста). Это стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 г. — тогда котировка составила $99,81/барр.» — сказано в сообщении.

Стоимость Urals в Северо-Западной Европе достигла рекордных с 9 сентября 2014 г. $96,49 за баррель. По отношению к предыдущему дню цена увеличилась на $3,38 за баррель.

Скидка на Urals в Средиземноморье с 4 февраля держится на уровне $1,50 на баррель (cif Аугуста) к Североморскому датированному, отмечает Argus. Скидка на российскую марку в Северо-Западной Европе 16 февраля снизилась до $4,15 на баррель (cif Роттердам) после того, как неделей ранее достигала рекордных с мая 2008 г. $5,25 на баррель.

Цена Urals в России учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых. В федеральном бюджете страны на текущий год базовая стоимость марки заложена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, где находится фактическая цена Urals относительно заданного показателя, российское Министерство финансов покупает или продает валюту в рамках бюджетного правила.

1 февраля Минфин сообщил, что средняя стоимость Urals в январе текущего года составила $85,64 за баррель. Это в 1,6 раза больше, чем в аналогичный месяц 2021 г. Тогда цена сложилась на уровне $54,41 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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