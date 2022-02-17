Цена нефти Urals превысила $99 за баррель впервые с 2014 года

Цена Urals в России учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых. В федеральном бюджете страны на текущий год базовая стоимость марки заложена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, где находится фактическая цена Urals относительно заданного показателя, российское Министерство финансов покупает или продает валюту в рамках бюджетного правила.