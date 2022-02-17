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Экономика

Оборот игорного бизнеса в США достиг рекордных $53 млрд в 2021 году

Ведомости

Игорная индустрия в США в 2021 г. показала рекордный оборот за всю историю наблюдений, говорится в отчете крупнейшего отраслевого объединения в стране — Американской игорной ассоциации (AGA).

В прошлом году оборот игорного бизнеса составил $53 млрд - на 21,4% больше, чем в допандемийном 2019 г. ($43,65) и на 76,6% больше, чем в 2020 г. ($30 млрд). Эти цифры не включают казино, расположенные на территории индейских резерваций, которые подают отчетность о своей выручке отдельно. По словам главы AGA Билла Миллера, вожди племен также сообщили, что прошлый год был их лучшим годом за всю историю.

Большая часть оборота пришлась на традиционные виды игорного бизнеса, такие как казино и автоматы. Их выручка выросла на 6,6% по сравнению с 2019 г. и достигла $45 млрд. Драйвером роста стало развитие сегментов ставок на спорт ($4,29 млрд выручки) и онлайн-гейминга ($3,7 млрд).

Еще одним фактором стало распространение легальных азартных игр: за последний год они были официально разрешены еще в 10 штатах страны. Теперь игорный бизнес легализован в 33 штатах и округе Колумбия, 23 из них в прошлом году поставили рекорды по годовому обороту, отметили в AGA.

Билл Миллер заявил, что он настроен «оптимистично» по поводу роста индустрии в текущем году, однако она по-прежнему зависит от восстановления туристических потоков и возобновления крупных публичных мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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