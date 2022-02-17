Оборот игорного бизнеса в США достиг рекордных $53 млрд в 2021 году

В прошлом году оборот игорного бизнеса составил $53 млрд - на 21,4% больше, чем в допандемийном 2019 г. ($43,65) и на 76,6% больше, чем в 2020 г. ($30 млрд). Эти цифры не включают казино, расположенные на территории индейских резерваций, которые подают отчетность о своей выручке отдельно. По словам главы AGA Билла Миллера, вожди племен также сообщили, что прошлый год был их лучшим годом за всю историю.