Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров

Темпы роста цен на газ ускорились на фоне ситуации с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании их независимости и подписал соответствующие указы. Этот шаг осудили в Евросоюзе, США, на Украине и в ряде других государств. Они объявили о санкциях и других ограничительных мерах в отношении России.