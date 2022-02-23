Минфин сообщил о принятых из-за санкций США против госдолга мерах

Минфин, принимая решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в течение ближайших недель, будет учитывать рыночную конъюнктуру. Это необходимо для укрепления стабильности на долговом рынке России, пояснили в ведомстве. В министерстве отметили, что сейчас на едином казначейском счете размещен «значительный размер» временно свободных средств — свыше 4,5 трлн руб. при запланированном на этот год объеме чистых заимствований в 2,2 трлн руб. Благодаря этому Минфин может гибко подходить к графику размещений, пояснили в ведомстве.