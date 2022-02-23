Минфин сообщил о принятых из-за санкций США против госдолга мерах
Министерство финансов России рассказало, какие меры предпримет для укрепления стабильности на рынке государственного долга в связи с введенными США санкциями. Сейчас ведомство внимательно следит за ситуацией на финансовых рынках, сказано в заявлении пресс-службы Минфина.
О новых ограничительных мерах против России за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вчера объявил президент США Джо Байден. Санкции наложены в том числе на российский суверенный долг. «Это означает, что мы отрезаем российскому правительству доступ к западному финансированию. Оно не может получать больше деньги с Запада и торговать на нашем и европейском рынке», — сказал Байден 22 февраля.
Из сообщения американского минфина следует, что США ввели запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций России, выпущенных после 1 марта 2022 г. Речь идет о бумагах Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния.
Минфин, принимая решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в течение ближайших недель, будет учитывать рыночную конъюнктуру. Это необходимо для укрепления стабильности на долговом рынке России, пояснили в ведомстве. В министерстве отметили, что сейчас на едином казначейском счете размещен «значительный размер» временно свободных средств — свыше 4,5 трлн руб. при запланированном на этот год объеме чистых заимствований в 2,2 трлн руб. Благодаря этому Минфин может гибко подходить к графику размещений, пояснили в ведомстве.
«В целях снижения риска вынужденных продаж обращающихся государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 22 февраля 2022 г. будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых зарегистрированы ранее указанной даты», — рассказали в Минфине.
При этом «возобновление размещения ОФЗ по мере снижения волатильности финансовых рынков может сопровождаться увеличением доли инструментов с более низким уровнем процентного риска (дюрации) с учетом структуры рыночного спроса», добавили в министерстве. Об изменениях уведомят соответствующие организации на рынке ценных бумаг.
Вчера ЦБ сообщил, что для помощи финансовому рынку адаптироваться к возросшей волатильности разрешает организациям до 1 октября этого года указывать в отчетностях рыночную стоимость акций и облигаций на 18 февраля 2022 г. Для банков те же меры действуют в отношении курсов иностранных валют.
Минфин отметил, что при необходимости примет дополнительные меры. Вместе с ЦБ ведомство продолжит мониторить ситуацию.