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Экономика

ЕС ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Ведомости

Европейский союз (ЕС) объявил о санкциях, которые вводит против России за признание ею независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

В частности, санкции вводятся против 351 депутата Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР. Ограничительные меры распространят на 27 организаций и высокопоставленных лиц, которые, как считают в ЕС, «сыграли роль в подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Речь идет о членах правительства России, банках, бизнесменах, силовиках и «лицах, ответственных за ведение дезинформационной войны против Украины». Санкции подразумевают «заморозку» активов в ЕС, запрет на предоставление денежных средств, на въезд на территорию союза и транзит через него.  

Европейский совет вводит запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Им будет ограничен доступ к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС.

Также принятый пакет мер включает в себя ограничение экономических отношений с ДНР и ЛНР, в частности, импорта и экспорта. Республикам нельзя предоставлять инвестиции и туристические услуги.

ЕС призвал Россию отменить признание ДНР и ЛНР. В Европейском совете отметили готовность принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости.

В ЕС уточнили, что вводят санкции за признание ДНР и ЛНР, а также за «последующее решение о вводе российских войск в эти области». При этом вчера президент России Владимир Путин сказал, что страна пока не ввела войска в Донбасс. Это сегодня подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

Однако 22 февраля Совет Федерации одобрил обращение Путина о предоставлении разрешения применять российские Вооруженные силы за рубежом на фоне происходящего в Донбассе. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко уточнила, что подразумевается ввод в республики миротворцев.

Ранее по теме: Байден анонсировал санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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