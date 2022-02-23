ЕС ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР
Европейский союз (ЕС) объявил о санкциях, которые вводит против России за признание ею независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского совета.
В частности, санкции вводятся против 351 депутата Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР. Ограничительные меры распространят на 27 организаций и высокопоставленных лиц, которые, как считают в ЕС, «сыграли роль в подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Речь идет о членах правительства России, банках, бизнесменах, силовиках и «лицах, ответственных за ведение дезинформационной войны против Украины». Санкции подразумевают «заморозку» активов в ЕС, запрет на предоставление денежных средств, на въезд на территорию союза и транзит через него.
Европейский совет вводит запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Им будет ограничен доступ к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС.
Также принятый пакет мер включает в себя ограничение экономических отношений с ДНР и ЛНР, в частности, импорта и экспорта. Республикам нельзя предоставлять инвестиции и туристические услуги.
ЕС призвал Россию отменить признание ДНР и ЛНР. В Европейском совете отметили готовность принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости.
В ЕС уточнили, что вводят санкции за признание ДНР и ЛНР, а также за «последующее решение о вводе российских войск в эти области». При этом вчера президент России Владимир Путин сказал, что страна пока не ввела войска в Донбасс. Это сегодня подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.
Однако 22 февраля Совет Федерации одобрил обращение Путина о предоставлении разрешения применять российские Вооруженные силы за рубежом на фоне происходящего в Донбассе. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко уточнила, что подразумевается ввод в республики миротворцев.