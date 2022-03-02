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ЕС запретил поставлять евро в Россию

Ведомости

Европейский союз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию, сообщается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юридическим, так и физическим лицам. Запрет распространяется на российское правительство, Центральный банк и другие государственные учреждения.

Это очередная мера, предпринятая ЕС за военную операцию, начатую Россией в Донбассе и на Украине 24 февраля по решению президента Владимира Путина. Ранее ЕС ввел запретил операции с российским ЦБ. Аналогичную меру предприняли США. Таким образом оказалась заморожена часть международных резервов ЦБ.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил гражданам и компаниям из России хранить на депозитах в европейских банках более 100 000 евро. Также был введен запрет на продажу ценных бумаг в евро. Европейским депозитариям нельзя оказывать гражданам и организациям из России услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года.  

В ответ на это Путин запретил со 2 марта вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму более $10 000. Кроме того, иностранцам ограничили трансграничные переводы от $5000 в месяц или эквивалентом этой суммы без открытия банковских счетов. 

Ранее по теме: Какие валютные операции и счета оказались под запретом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных