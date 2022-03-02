ЦБ разъяснил правила оплаты товаров и услуг за рубежом

26 февраля ЕС запретил гражданам и компаниям из России хранить на депозитах в европейских банках более 100 000 евро. Также был введен запрет на продажу ценных бумаг в евро. Европейским депозитариям нельзя оказывать гражданам и организациям из России услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года.