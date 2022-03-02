Газета
Экономика

ЦБ разъяснил правила оплаты товаров и услуг за рубежом

Ведомости

Российские граждане, компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут оплачивать товары и услуги за рубежом в рублях и в валюте, заявили в Центральном банке, разъясняя указы президента Владимира Путина.

«Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, «самозанятые» лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели», — сказано в пояснениях, опубликованных на сайте регулятора.

ЦБ напомнил, что, в соответствии с указом президента, с 1 марта россиянам нельзя перечислять в пользу нерезидентов средства в валюте как по новым, так и действующим договорам займа. Последние подлежат немедленному прекращению, пояснил регулятор.

28 февраля Путин подписал указ, в соответствии с которым с начала марта российским резидентам нельзя зачислять иностранную валюту на их счета и депозиты в иностранных банках. Кроме того, запрещено переводить средства без открытия счета с использованием иностранных поставщиков электронных услуг.

Кроме того, со 2 марта запрещено вывозить из России иностранную валюту наличными на сумму от $10 000. Ранее это можно было сделать, задекларировав средства на таможне.

26 февраля ЕС запретил гражданам и компаниям из России хранить на депозитах в европейских банках более 100 000 евро. Также был введен запрет на продажу ценных бумаг в евро. Европейским депозитариям нельзя оказывать гражданам и организациям из России услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года.  

Ранее по теме: Какие валютные операции и счета оказались под запретом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных