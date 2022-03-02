ЦБ разъяснил правила оплаты товаров и услуг за рубежом
Российские граждане, компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут оплачивать товары и услуги за рубежом в рублях и в валюте, заявили в Центральном банке, разъясняя указы президента Владимира Путина.
«Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, «самозанятые» лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели», — сказано в пояснениях, опубликованных на сайте регулятора.
ЦБ напомнил, что, в соответствии с указом президента, с 1 марта россиянам нельзя перечислять в пользу нерезидентов средства в валюте как по новым, так и действующим договорам займа. Последние подлежат немедленному прекращению, пояснил регулятор.
28 февраля Путин подписал указ, в соответствии с которым с начала марта российским резидентам нельзя зачислять иностранную валюту на их счета и депозиты в иностранных банках. Кроме того, запрещено переводить средства без открытия счета с использованием иностранных поставщиков электронных услуг.
Кроме того, со 2 марта запрещено вывозить из России иностранную валюту наличными на сумму от $10 000. Ранее это можно было сделать, задекларировав средства на таможне.
26 февраля ЕС запретил гражданам и компаниям из России хранить на депозитах в европейских банках более 100 000 евро. Также был введен запрет на продажу ценных бумаг в евро. Европейским депозитариям нельзя оказывать гражданам и организациям из России услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года.