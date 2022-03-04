FT: ЕК предложит нарастить запасы газа в Европе до 80%
Евросоюз планирует к следующей зиме увеличить объем запасов в своих газохранилищах более чем в два раза, пишет Financial Times со ссылкой на проект рекомендаций Еврокомиссии. Ожидается, что документ будет принят в следующий вторник, 8 марта.
Предлагаемые меры предусматривают, что уровень заполненности хранилищ природным газом должен составлять 80% к 30 сентября. Сейчас он находится на уровне 29%, отмечает издание. ЕК также предложит отменить плату за хранение газа и разрешить государствам платить за него компаниям.
Кроме того, регулятор планирует ввести контракты на разницу цен, которые гарантируют минимальную цену на газ при падении его стоимости во время нахождения в хранилище. Отмечается, что могут быть использованы и другие виды субсидий.
Также рассматривается введение налога на сверхприбыль до 30 июня и ускорение развития альтернативных источников энергии.
О том, что Еврокомиссия разрабатывает новые меры в сфере обеспечения энергетической безопасности, стало известно в феврале. Тогда агентство Bloomberg сообщало, что предполагается установление минимального объема запасов газа, который должен быть накоплен у членов ЕС к началу следующего отопительного сезона.
Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в прошлом году на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. 2 и 3 марта цены на этот вид топлива обновляли исторические рекорды в условиях введения западными странами санкций против России, крупнейшего экспортера природного газа в Европу. Закачанный в летний сезон 2021 г. газ уже отобран из европейских подземных хранилищ на 100%, теперь отбор идет из объемов, закачанных в предыдущие годы.
В декабре ЕК предложила членам союза отказаться от продления действующих долгосрочных контрактов на поставку природного газа и заключения новых соглашений такого рода после 2049 г., а также совместно закупать стратегические запасы газа. Предложения регулятора подготавливают почву для энергоперехода: к 2050 г. Евросоюз планирует достичь климатической нейтральности, эксперты прогнозируют, что потребление природного газа в Европе к этому времени может упасть более чем на 60%. Однако ожидается, что во время переходного периода газ продолжит играть важную роль в европейской энергетике.