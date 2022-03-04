FT: ЕК предложит нарастить запасы газа в Европе до 80%

В декабре ЕК предложила членам союза отказаться от продления действующих долгосрочных контрактов на поставку природного газа и заключения новых соглашений такого рода после 2049 г., а также совместно закупать стратегические запасы газа. Предложения регулятора подготавливают почву для энергоперехода: к 2050 г. Евросоюз планирует достичь климатической нейтральности, эксперты прогнозируют, что потребление природного газа в Европе к этому времени может упасть более чем на 60%. Однако ожидается, что во время переходного периода газ продолжит играть важную роль в европейской энергетике.