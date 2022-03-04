Газета
Экономика

FT: ЕК предложит нарастить запасы газа в Европе до 80%

Ведомости

Евросоюз планирует к следующей зиме увеличить объем запасов в своих газохранилищах более чем в два раза, пишет Financial Times со ссылкой на проект рекомендаций Еврокомиссии. Ожидается, что документ будет принят в следующий вторник, 8 марта.

Предлагаемые меры предусматривают, что уровень заполненности хранилищ природным газом должен составлять 80% к 30 сентября. Сейчас он находится на уровне 29%, отмечает издание. ЕК также предложит отменить плату за хранение газа и разрешить государствам платить за него компаниям.

Кроме того, регулятор планирует ввести контракты на разницу цен, которые гарантируют минимальную цену на газ при падении его стоимости во время нахождения в хранилище. Отмечается, что могут быть использованы и другие виды субсидий.

Также рассматривается введение налога на сверхприбыль до 30 июня и ускорение развития альтернативных источников энергии.

О том, что Еврокомиссия разрабатывает новые меры в сфере обеспечения энергетической безопасности, стало известно в феврале. Тогда агентство Bloomberg сообщало, что предполагается установление минимального объема запасов газа, который должен быть накоплен у членов ЕС к началу следующего отопительного сезона.

Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в прошлом году на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. 2 и 3 марта цены на этот вид топлива обновляли исторические рекорды в условиях введения западными странами санкций против России, крупнейшего экспортера природного газа в Европу. Закачанный в летний сезон 2021 г. газ уже отобран из европейских подземных хранилищ на 100%, теперь отбор идет из объемов, закачанных в предыдущие годы.

В декабре ЕК предложила членам союза отказаться от продления действующих долгосрочных контрактов на поставку природного газа и заключения новых соглашений такого рода после 2049 г., а также совместно закупать стратегические запасы газа. Предложения регулятора подготавливают почву для энергоперехода: к 2050 г. Евросоюз планирует достичь климатической нейтральности, эксперты прогнозируют, что потребление природного газа в Европе к этому времени может упасть более чем на 60%. Однако ожидается, что во время переходного периода газ продолжит играть важную роль в европейской энергетике.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных