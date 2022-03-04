Швейцария ввела запрет на операции с Банком России

Ранее Швейцария присоединилась к пакету санкций, введенных в ЕС против России 23 и 25 февраля. В частности, в черный список внесли 363 человека, в том числе президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и депутатов Госдумы, выступивших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Им запрещен въезд в страну, а их активы теперь заблокированы. Кроме того, Швейцария, как и ЕС, приостановила действие соглашения об упрощенной процедуре получения виз.