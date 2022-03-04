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Экономика

Швейцария ввела запрет на операции с Банком России

Ведомости

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза (ЕС) и запретила операции с российским Центральным банком, сообщается на сайте Федерального департамента по экономическом делам, науке и образованию страны. Решение принято в связи с военной операцией, начатой Россией на Украине 24 февраля.

«Предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли или инвестиций в России запрещено. Другие финансовые меры касаются ценных бумаг, кредитов, а также депозитов. Кроме того, транзакции с Центральным банком России больше не разрешены», — говорится в заявлении. Изменения вступают в силу с 18:00 (20:00 мск) 4 марта.

Помимо финансовых санкций Швейцария вводит торговые. В частности, с сегодняшнего дня запрещено экспортировать в Россию товары двойного назначения вне зависимости от конечных целей их применения и конечных пользователей. Аналогичная мера действует в отношении продукции, которая может способствовать военно-технологическому укреплению России или развитию ее сектора обороны и безопасности. Нельзя предоставлять стране техническую помощь и финансирование.

Запрещается экспорт ряда товаров и услуг, относящихся к нефтяной отрасли, а также продукции и технологий, которые могут быть использованы в аэрокосмической промышленности. Запрещено предоставлять России страховые, ремонтные, инспекционные и посреднические услуги.

Ранее Швейцария присоединилась к пакету санкций, введенных в ЕС против России 23 и 25 февраля. В частности, в черный список внесли 363 человека, в том числе президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и депутатов Госдумы, выступивших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Им запрещен въезд в страну, а их активы теперь заблокированы. Кроме того, Швейцария, как и ЕС, приостановила действие соглашения об упрощенной процедуре получения виз.

Ранее ЕС запретил проводить операции с российским ЦБ. Резидентам США также нельзя осуществлять какие-либо транзакции с участием Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Подобные действия привели к фактической заморозке части международных резервов России. В целом западные страны ввели в отношении России финансовые, экономические и секторальные санкции. Кроме того, ряд крупных банков страны были отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Ранее по теме: Швейцария введет санкции против трех российских банков и 361 депутата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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