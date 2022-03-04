Швейцария ввела запрет на операции с Банком России
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза (ЕС) и запретила операции с российским Центральным банком, сообщается на сайте Федерального департамента по экономическом делам, науке и образованию страны. Решение принято в связи с военной операцией, начатой Россией на Украине 24 февраля.
«Предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли или инвестиций в России запрещено. Другие финансовые меры касаются ценных бумаг, кредитов, а также депозитов. Кроме того, транзакции с Центральным банком России больше не разрешены», — говорится в заявлении. Изменения вступают в силу с 18:00 (20:00 мск) 4 марта.
Помимо финансовых санкций Швейцария вводит торговые. В частности, с сегодняшнего дня запрещено экспортировать в Россию товары двойного назначения вне зависимости от конечных целей их применения и конечных пользователей. Аналогичная мера действует в отношении продукции, которая может способствовать военно-технологическому укреплению России или развитию ее сектора обороны и безопасности. Нельзя предоставлять стране техническую помощь и финансирование.
Запрещается экспорт ряда товаров и услуг, относящихся к нефтяной отрасли, а также продукции и технологий, которые могут быть использованы в аэрокосмической промышленности. Запрещено предоставлять России страховые, ремонтные, инспекционные и посреднические услуги.
Ранее Швейцария присоединилась к пакету санкций, введенных в ЕС против России 23 и 25 февраля. В частности, в черный список внесли 363 человека, в том числе президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и депутатов Госдумы, выступивших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Им запрещен въезд в страну, а их активы теперь заблокированы. Кроме того, Швейцария, как и ЕС, приостановила действие соглашения об упрощенной процедуре получения виз.
Ранее ЕС запретил проводить операции с российским ЦБ. Резидентам США также нельзя осуществлять какие-либо транзакции с участием Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Подобные действия привели к фактической заморозке части международных резервов России. В целом западные страны ввели в отношении России финансовые, экономические и секторальные санкции. Кроме того, ряд крупных банков страны были отключены от международной межбанковской системы SWIFT.