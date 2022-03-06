Правительство подготовило меры поддержки производителей хлеба

«Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время. Также рассматривается дополнительное финансирование льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 млрд руб.», – отметила Абрамченко.