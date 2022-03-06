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Экономика

Правительство подготовило меры поддержки производителей хлеба

Ведомости

Правительство намерено возместить часть затрат производителям хлеба, разрабатываются также предложения для молочной отрасли. О поддержке российских предприятий агропромышленного комплекса рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

«Подготовлены согласованные предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Дополнительно прорабатываются меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста потребительских цен», — рассказали в пресс-службе кабмина. 

Кроме того, аграриям для проведения полевых работ просубсидируют льготные кредиты, добавила Абрамченко. Правительство сейчас контролирует, прежде всего, проведение полевых работ, бесперебойные поставки продовольствия, на особом контроле — мониторинг потребительских цен. Первые меры поддержки АПК уже приняты, сказала она. 

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«Дополнительные меры, в том числе по особо чувствительным подотраслям и направлениям, будут приняты в ближайшее время. Также рассматривается дополнительное финансирование льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 млрд руб.», – отметила Абрамченко.

Ранее на оперативном совещании премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами были объявлены дополнительные меры для стабилизации финансово-экономической ситуации. Сообщалось, что финансовую помощь получат разработчики технологий в агропромышленном комплексе (АПК), в текущем году на эти цели предусмотрели более 1 млрд руб.

Кроме того, подписано постановление правительства, расширяющее перечень направлений для получения таких грантов, и прежде всего в сфере животноводства. На дополнительную помощь смогут рассчитывать аграрии, которые занимаются виноградарством, а также селекцией и семеноводством масленичных культур.

Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар, сообщала также пресс-служба кабмина.

В феврале аграрии предупредили о риске роста цен на продукты из-за подорожания кредитов. Производители вынуждены брать коммерческие кредиты вместо льготных, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Ссуды по сниженной ставке вправе получить производители мяса и молока, растениеводческие предприятия и переработчики, однако сейчас лимит исчерпан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных