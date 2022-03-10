Траты россиян выросли за неделю более чем на 20%
Средние недельные расходы россиян увеличились более чем на 20% на фоне обвала рубля и введения новых западных санкций, подсчитали в исследовательском холдинге «Ромир».
В период с 28 февраля по 6 марта индекс недельных расходов составил 6978 руб. По сравнению с предшествующей неделей этот показатель вырос на 20,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 26,7%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5231 руб.) индекс недельных расходов оказался выше на 33,4%.
Средняя стоимость одной покупки за этот период составила 777 руб. (+11,6% против предшествующей недели). По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. она выросла на 20,7%, по сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (648 руб.) — на 19,9%.
Индекс недельных расходов рассчитывается на основе данных потребления 40 000 россиян в 220 городах с населением более 10 000 человек.
По данным Росстата, темпы роста инфляции в России с 26 февраля по 4 марта разогнались до 2,22%. Это рекордный показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 г. Предыдущий максимум был зафиксирован в период с 16 по 22 декабря 2014 г. — 0,9%. С начала марта товары и услуги, учитываемые Росстатом, подорожали уже на 1,26%, тогда как за аналогичный месяц 2021 г. — на 0,66%. С начала года стоимость потребительской корзины выросла на 3,46%.
Товары и услуги дорожают на фоне санкций, которые ввели против России Евросоюз, США и другие государства в ответ на военную операцию на Украине. Ограничительные меры коснулись банковского сектора и экспорта в Россию ряда товаров, в том числе технологической отрасли.