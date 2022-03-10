Траты россиян выросли за неделю более чем на 20%

По данным Росстата, темпы роста инфляции в России с 26 февраля по 4 марта разогнались до 2,22%. Это рекордный показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 г. Предыдущий максимум был зафиксирован в период с 16 по 22 декабря 2014 г. — 0,9%. С начала марта товары и услуги, учитываемые Росстатом, подорожали уже на 1,26%, тогда как за аналогичный месяц 2021 г. — на 0,66%. С начала года стоимость потребительской корзины выросла на 3,46%.