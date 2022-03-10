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Экономика

Траты россиян выросли за неделю более чем на 20%

Ведомости

Средние недельные расходы россиян увеличились более чем на 20% на фоне обвала рубля и введения новых западных санкций, подсчитали в исследовательском холдинге «Ромир».

В период с 28 февраля по 6 марта индекс недельных расходов составил 6978 руб. По сравнению с предшествующей неделей этот показатель вырос на 20,4%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 26,7%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5231 руб.) индекс недельных расходов оказался выше на 33,4%.

Средняя стоимость одной покупки за этот период составила 777 руб. (+11,6% против предшествующей недели). По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. она выросла на 20,7%, по сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (648 руб.) — на 19,9%.

Индекс недельных расходов рассчитывается на основе данных потребления 40 000 россиян в 220 городах с населением более 10 000 человек.

По данным Росстата, темпы роста инфляции в России с 26 февраля по 4 марта разогнались до 2,22%. Это рекордный показатель за все время наблюдений, которые ведутся с 2008 г. Предыдущий максимум был зафиксирован в период с 16 по 22 декабря 2014 г. — 0,9%. С начала марта товары и услуги, учитываемые Росстатом, подорожали уже на 1,26%, тогда как за аналогичный месяц 2021 г. — на 0,66%. С начала года стоимость потребительской корзины выросла на 3,46%.

Товары и услуги дорожают на фоне санкций, которые ввели против России Евросоюз, США и другие государства в ответ на военную операцию на Украине. Ограничительные меры коснулись банковского сектора и экспорта в Россию ряда товаров, в том числе технологической отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных