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Экономика

Песков назвал экономическую войну против России беспрецедентной

Ведомости

Сейчас против России ведется беспрецедентная экономическая война, во время которой нужно делать все, чтобы минимизировать негативные последствия и дальнейшие риски, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было, поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас нужно не прогнозировать, а действовать, с тем чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие», — отметил Песков.

На вопрос, насколько велик риск снижения инвестиционной привлекательности России в случае введения инструментов национализации имущества зарубежного бизнеса, Песков заявил, что в условиях экономической войны это отходит на второй план. Инвестиционная привлекательность страны будет важна для государств, которые не участвуют в этой войне. «И рынок не терпит пустоты — если образуется какая-то пустота, она или быстро, или со временем заполняется другими игроками», — добавил он.

Власти ЕС и США заявили, что в случае национализации имущества иностранных компаний в России они будут арестовывать российскую недвижимость на своих территориях. По мнению Пескова, такие шаги приведут к «обоюдным негативным последствиям».

7 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать имущество иностранных компаний, которые покидают российский рынок. 9 марта партия сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России, в котором предусмотрен «первый шаг к национализации» имущества таких компаний.

В законопроекте предлагается назначать временную администрацию в компании, которые решили уйти с российского рынка. После принятия решения о внешнем управлении собственник бизнеса в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи своей доли. В правительстве «Ведомостям» сообщили, что законопроект был рассмотрен на заседании кабмина и затем будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Собеседник издания, близкий к Думе, заявил, что это может быть сделано 10 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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