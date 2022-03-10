Песков назвал экономическую войну против России беспрецедентной
Сейчас против России ведется беспрецедентная экономическая война, во время которой нужно делать все, чтобы минимизировать негативные последствия и дальнейшие риски, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было, поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас нужно не прогнозировать, а действовать, с тем чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие», — отметил Песков.
На вопрос, насколько велик риск снижения инвестиционной привлекательности России в случае введения инструментов национализации имущества зарубежного бизнеса, Песков заявил, что в условиях экономической войны это отходит на второй план. Инвестиционная привлекательность страны будет важна для государств, которые не участвуют в этой войне. «И рынок не терпит пустоты — если образуется какая-то пустота, она или быстро, или со временем заполняется другими игроками», — добавил он.
Власти ЕС и США заявили, что в случае национализации имущества иностранных компаний в России они будут арестовывать российскую недвижимость на своих территориях. По мнению Пескова, такие шаги приведут к «обоюдным негативным последствиям».
7 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать имущество иностранных компаний, которые покидают российский рынок. 9 марта партия сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России, в котором предусмотрен «первый шаг к национализации» имущества таких компаний.
В законопроекте предлагается назначать временную администрацию в компании, которые решили уйти с российского рынка. После принятия решения о внешнем управлении собственник бизнеса в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи своей доли. В правительстве «Ведомостям» сообщили, что законопроект был рассмотрен на заседании кабмина и затем будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Собеседник издания, близкий к Думе, заявил, что это может быть сделано 10 марта.