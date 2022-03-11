Генпрокуратура проверит соблюдение закона уходящими из России компаниями
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверять соблюдение законов компаниями, которые объявили о приостановке деятельности в России, говорится на сайте Генпрокуратуры.
Прокуроры будут контролировать соблюдение трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядок выплаты зарплаты и определение ее размера, исполнение обязательств перед контрагентами и перед Россией. Краснов обратил особое внимание на соблюдение прав социально незащищенных работников: инвалидов, беременных, работников с детьми, предпенсионеров и пенсионеров.
Односторонний отказ таких компаний от своих обязательств недопустим, подчеркнул Краснов. «Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства», — заявили в ведомстве.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке деятельности и производства в России, инвестиций в страну или рекламы своих товаров на фоне спецоперации России на Украине, санкций стран Запада и падения курса рубля. О приостановке деятельности ранее заявили автопроизводители, сети магазинов одежды и товаров для дома, производители продуктов питания, напитков и техники.
Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, работу в России приостановили или прекратили более 300 зарубежных компаний.