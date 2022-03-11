Генпрокуратура проверит соблюдение закона уходящими из России компаниями

Иностранные компании начали объявлять о приостановке деятельности и производства в России, инвестиций в страну или рекламы своих товаров на фоне спецоперации России на Украине, санкций стран Запада и падения курса рубля. О приостановке деятельности ранее заявили автопроизводители, сети магазинов одежды и товаров для дома, производители продуктов питания, напитков и техники.