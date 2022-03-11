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Бизнес

Генпрокуратура проверит соблюдение закона уходящими из России компаниями

Ведомости

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверять соблюдение законов компаниями, которые объявили о приостановке деятельности в России, говорится на сайте Генпрокуратуры.

Прокуроры будут контролировать соблюдение трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядок выплаты зарплаты и определение ее размера, исполнение обязательств перед контрагентами и перед Россией. Краснов обратил особое внимание на соблюдение прав социально незащищенных работников: инвалидов, беременных, работников с детьми, предпенсионеров и пенсионеров.

Односторонний отказ таких компаний от своих обязательств недопустим, подчеркнул Краснов. «Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства», — заявили в ведомстве.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке деятельности и производства в России, инвестиций в страну или рекламы своих товаров на фоне спецоперации России на Украине, санкций стран Запада и падения курса рубля. О приостановке деятельности ранее заявили автопроизводители, сети магазинов одежды и товаров для дома, производители продуктов питания, напитков и техники.

Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, работу в России приостановили или прекратили более 300 зарубежных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных