Страны Европы отобрали из ПХГ весь закачанный летом газ

Компания экспортировала за 2,5 месяца этого года в страны дальнего зарубежья на 28,5% меньше газа в годовом выражении, или 30,7 млрд куб. м. В пресс-службе отметили, что «Газпром» поставляет топливо по заявкам потребителей в полном объеме. За март компания экспортировала в дальнее зарубежье на 15,6% больше газа, чем за первую половину февраля, и на 38,9% больше, чем в январе.