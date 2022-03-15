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Экономика

Страны Европы отобрали из ПХГ весь закачанный летом газ

Ведомости

Европейские страны отобрали из подземных хранилищ газа все топливо, закачанное туда летом 2021 г., и начали отбирать запасы предыдущих лет, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«Отобрано уже 50,4 млрд куб. м газа – 106,6% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 г. Напомним, что сделанные в прошлом году запасы в европейских ПХГ были выбраны до нуля еще в феврале. Теперь отбор идет из остатков газа предыдущих лет», — заявил «Газпром».

В компании отметили, что всего в европейских ПХГ осталось 26,2% газа. Хранилища в Германии опустели на 74,9%, во Франции – на 80,8%. Объем активного газа в европейских хранилищах на 13 марта на 20,4% ниже, чем в прошлом году.

Компания экспортировала за 2,5 месяца этого года в страны дальнего зарубежья на 28,5% меньше газа в годовом выражении, или 30,7 млрд куб. м. В пресс-службе отметили, что «Газпром» поставляет топливо по заявкам потребителей в полном объеме. За март компания экспортировала в дальнее зарубежье на 15,6% больше газа, чем за первую половину февраля, и на 38,9% больше, чем в январе.

По сравнению с 2021 г. компания нарастила поставки газа в девять стран: в Италию – на 51,7%, в Польшу – на 71,8%, в Хорватию – на 110,9%, в Грецию – на 34,6%, в Болгарию – на 24,4%, в Турцию – на 21,1%. Также растет экспорт газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», однако компания не привела подробностей.

Ранее США, Великобритания, Канада, Австралия, члены ЕС и другие страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. В результате Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток – 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных