ЕС запретил экспорт в Россию автомобилей дороже 50 000 евро
Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций ввел запрет на экспорт в Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 000 евро, следует из документа, размещенного в официальном журнале ЕС.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши, перечисленные в приложении XVIII, любому физическому или юридическому... лицу в России или для использования в России: ...транспортные средства, за исключением автомобилей скорой помощи, для перевозки людей по земле, воздуху или морю стоимостью более 50 000 евро каждое», — говорится в тексте документа.
В материалах журнала отмечается, что запрет не распространяется на товары, необходимые для дипломатических или консульских представительств государств-членов или стран-партнеров ЕС в России или международных организаций, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом.
Помимо этого в очередной пакет ограничительных мер ЕС попали 15 индивидуальных лиц и 9 физических. В список персональных санкций в числе прочих вошли: бизнесмены Роман Абрамович, Герман Хан и Виктор Рашников, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, президент РСПП Александр Шохин и генеральный директор «Яндекса» Тигран Худавердян.
В список компаний, оказавшихся под санкциями, наряду с другими попали «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростех» и «Камаз».
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.