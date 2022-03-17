«Коммерсантъ»: кабмин решил приостановить строительство Северного широтного хода
Правительство решило приостановить реализацию проекта строительства Северного широтного хода (СШХ) — железной дороги в арктической зоне на полуострове Ямал — из-за ухудшения экономической ситуации и высоких рисков привлечения финансирования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина, которое состоялось 9 марта.
В ходе совещания было отмечено, что проект столкнулся с дефицитом финансирования в размере более 300 млрд руб. С учетом рисков привлечения концессионером заемного капитала и с учетом обсуждения «отмечена необходимость переноса сроков начала реализации проекта».
Также предложено перенаправить уже одобренный инфраструктурный кредит в размере 50 млрд руб. на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс должен будет представить кабмину проект доклада президенту о согласовании переноса старта СШХ, однако работу над проектом окончательно не остановят. Структурам РЖД и «Газпрома», которые участвуют в проекте, поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы. Минтранс займется анализом грузовой базы с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации. В РЖД и аппарате Хуснуллина газете эту информацию не прокомментировали.
СШХ — проект железнодорожного коридора длиной 707 км, который должен соединить восточную и западную части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Северную железную дорогу – со Свердловской, чтобы дать возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах Ямала. Общая стоимость проекта предварительно оценивалась в 500 млрд руб, прогнозируемая пропускная способность — в 23,9 млн тонн грузов в год, основная часть которых будет приходиться на газовый конденсат.
С 2008 г. проект включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г. Концессионное соглашение на строительство СШХ после нескольких лет обсуждений было подписано в октябре 2018 г. между Росжелдором и специально созданной под проект компанией «СШХ».
В апреле 2021 г. в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожная магистраль даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. В прошлом августе пресс-служба «Единой России» сообщала, что завершение строительства ожидается в 2027 г.