«Коммерсантъ»: кабмин решил приостановить строительство Северного широтного хода

Также предложено перенаправить уже одобренный инфраструктурный кредит в размере 50 млрд руб. на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс должен будет представить кабмину проект доклада президенту о согласовании переноса старта СШХ, однако работу над проектом окончательно не остановят. Структурам РЖД и «Газпрома», которые участвуют в проекте, поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы. Минтранс займется анализом грузовой базы с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации. В РЖД и аппарате Хуснуллина газете эту информацию не прокомментировали.