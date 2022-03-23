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Экономика

ФНС ускорила выплату налоговых вычетов

Ведомости

Руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) поручило налоговым инспекциям закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые россияне подают для получения налогового вычета, сообщил РБК со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием внутреннего распоряжения.

Проверки ускорятся по социальным и имущественным вычетам. Ранее проверки по социальным вычетам проводились 3 месяца, еще месяц давался на перечисление денег. С мая 2021 г. на проверки по имущественным вычетам давался месяц, а деньги зачисляли за 15 дней.

Один из собеседников издания пояснил, что проверки ускорили, чтобы россияне могли скорее получить налоговые вычеты, что актуально в условиях санкций. В пресс-службе ФНС изданию подтвердили, что в ближайшее время камеральные проверки будут проводиться быстрее, однако будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов. В ведомстве подчеркнули, что уделяют этой задаче особое внимание в «текущих экономических реалиях».

По данным ФНС за 2020 г., социальные вычеты получили 2,6 млн россиян на общую сумму 139 млрд руб. 5,3 млн человек подали заявления на имущественный вычет за проценты по ипотеке и покупку квартиры на сумму 2 трлн руб. Налоговый вычет за продажу имущества получили 1,5 млн россиян на сумму 1,6 трлн руб.

В России существует несколько типов налоговых вычетов: имущественный (при покупке, строительстве и продаже жилья и погашении ипотеки), социальный (на благотворительность, лечение, образование, занятие спортом, накопительную пенсию), инвестиционный (для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов), профессиональный (для возврата части расходов на ведение частной профессиональной деятельности), стандартный (для льготных категорий граждан и семей с детьми).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных