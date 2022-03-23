ФНС ускорила выплату налоговых вычетов

Один из собеседников издания пояснил, что проверки ускорили, чтобы россияне могли скорее получить налоговые вычеты, что актуально в условиях санкций. В пресс-службе ФНС изданию подтвердили, что в ближайшее время камеральные проверки будут проводиться быстрее, однако будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов. В ведомстве подчеркнули, что уделяют этой задаче особое внимание в «текущих экономических реалиях».