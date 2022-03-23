Axios: Минфин США задумался о блокировке золотых резервов России в размере $132 млрд

Сообщается, что министр финансов США Джанет Йеллен планирует встретиться на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить соответствующий законопроект. Один из авторов инициативы, Ангус Кинг, предположил, что она может быть одобрена верхней палатой уже на этой неделе. Изначально ее планировалось включить в законопроект о бюджете администрации США на сумму $1,5 трлн, который был принят ранее в марте. Ранее аналогичный законопроект также внесли в Палату представителей.