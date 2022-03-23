Axios: Минфин США задумался о блокировке золотых резервов России в размере $132 млрд
Группа сенаторов из демократической и республиканской партий работает с минфином США над блокировкой золотых резервов России на сумму $132 млрд в связи с украинским кризисом, передает издание Axios со ссылкой на источники.
Если законопроект будет принят, любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов Банка России, будут грозить вторичные санкции. Они также смогут попасть под санкции, если будут продавать этот металл «физически или электронным способом».
Сообщается, что министр финансов США Джанет Йеллен планирует встретиться на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить соответствующий законопроект. Один из авторов инициативы, Ангус Кинг, предположил, что она может быть одобрена верхней палатой уже на этой неделе. Изначально ее планировалось включить в законопроект о бюджете администрации США на сумму $1,5 трлн, который был принят ранее в марте. Ранее аналогичный законопроект также внесли в Палату представителей.
США были в числе стран, которые ввели санкции в отношении России в ответ на военную операцию на Украине. Ограничения были наложены в том числе на золотовалютные резервы ЦБ РФ в странах G7. Министр финансов РФ Антон Силуанов называл объем арестованных активов — порядка $300 млрд из $640 млрд. Он назвал заморозку резервов «дефолтом перед Россией», который объявил Запад.