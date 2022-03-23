ФАС и Генпрокуратуру попросили проверить P&G, Coca-Cola и PepsiCo из-за роста цен

После начала военной операции на Украине, которая привела к новым западным санкциям и падению курса рубля, ФАС начала проверки в ряде отраслей по фактам повышения цен. 10 марта глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что с 23 февраля в регионах инициировано 217 проверок, выдано 22 предостережения и предупреждения. Под проверки попали в том числе производители сахара и ритейлеры, а также крупный торговец техникой и электроникой DNS. 23 марта ведомство объявило, что проведет проверку из-за роста цен на бумагу.