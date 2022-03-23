ФАС и Генпрокуратуру попросили проверить P&G, Coca-Cola и PepsiCo из-за роста цен
Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру проверить законность роста цен на товары ряда транснациональных корпораций. Об этом рассказал «Известиям» глава организации Олег Павлов.
В частности, речь идет о Procter & Gamble (выпускает товары бытовой химии и гигиены под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene и др.). Компания с 15 марта повысила отпускные цены на свою продукцию в среднем на 43%, а по некоторым позициям — более чем на 60% в связи с удорожанием логистики и материалов, а также девальвацией рубля.
Coca-Cola (бренды Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, Burn, Rich, «Добрый», «Моя семья) уведомила российских клиентов о повышении цен на ассортимент с 14 марта на 15–30%, а у PepsiCo (Pepsi, Mirinda, Aqua Minerale, J7, Lipton, Lays, Cheetos, «Хрустteem», «Любимый», «Фруктовый» и др.) цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19% с 1 апреля.
«Многие подобные компании имеют в России преобладающие доли на соответствующих товарных рынках, само по себе установление и поддержание ими (возможно, в сговоре) высоких цен может быть квалифицировано как нарушение антимонопольного законодательства», — заявил Павлов. В случае, если факты нарушений будут доказаны, он просит ФАС и Генпрокуратуру принять меры по их пресечению и привлечь виновных к административной и уголовной ответственности.
В «Единой России» поддержали инициативу: зампред фракции партии в Госдуме Адальби Шхагошев считает, что в действиях компаний «прослеживается картельный сговор», а резкий рост цен на 50-70% назвал недопустимым.
После начала военной операции на Украине, которая привела к новым западным санкциям и падению курса рубля, ФАС начала проверки в ряде отраслей по фактам повышения цен. 10 марта глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что с 23 февраля в регионах инициировано 217 проверок, выдано 22 предостережения и предупреждения. Под проверки попали в том числе производители сахара и ритейлеры, а также крупный торговец техникой и электроникой DNS. 23 марта ведомство объявило, что проведет проверку из-за роста цен на бумагу.