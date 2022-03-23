Новак: отказ от российских углеводородов может привести к коллапсу на рынке
Отказ от российских углеводородов может привести к непредсказуемому росту цен на энергетическом рынке, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме.
«Очевидно абсолютно, что без российских углеводородов в случае введения санкций на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы может быть непредсказуемым», — сказал Новак.
Он привел в пример объявленное США эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России — по его словам, оно способствовало росту цен на топливо в стране на 19% несмотря на то, что на поставки энергоресурсов в США приходится лишь 3% от российского экспорта.
Новак предупредил, что антироссийские санкции могут привести к дефициту дизельного топлива в Евросоюзе и вынудить европейские страны ввести нормы потребления топлива. «Запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года — на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. Нехватка дизельного топлива может стать сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии», — отметил он. В частности, в Германии наблюдается рост цен на дизельное топливо на 40%, добавил вице-премьер.
Первой на фоне военной операции на Украине от импорта российской нефти отказалась Канада. Затем запрет на импорт нефти, газа и других энергоносителей из России 8 марта объявили США, в тот же день Великобритания пообещала свести поставки российских энергоресурсов до конца года к нулю. Евросоюз к санкциям на российскую нефть не присоединился.
Как сообщало агентство Reuters, нефтяное эмбарго обсуждается в рамках пятого пакета санкций ЕС. За него выступают страны Балтии, а против — Германия, более других зависящая от российских энергоносителей.