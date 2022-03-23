Новак: отказ от российских углеводородов может привести к коллапсу на рынке

Новак предупредил, что антироссийские санкции могут привести к дефициту дизельного топлива в Евросоюзе и вынудить европейские страны ввести нормы потребления топлива. «Запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года — на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. Нехватка дизельного топлива может стать сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии», — отметил он. В частности, в Германии наблюдается рост цен на дизельное топливо на 40%, добавил вице-премьер.