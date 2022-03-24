Предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить грант до 500 000 рублей
Российские предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить грант от 100 000 до 500 000 руб. на развитие или открытие своего дела. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Размер гранта составит до 1 млн руб. для бизнесменов, ведущих свою деятельность в арктической зоне.
Гранты планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий. Раньше такая возможность была только у организаций, занимающихся социальными проектами, напомнил Мишустин, открывая заседание правительства. Теперь же на грантовую поддержку смогут рассчитывать «перспективные компании» самой разной направленности. В 2022 г. в бюджете на эти цели предусмотрено более 2 млрд руб.
Средства будут выделены молодым предпринимателям в рамках федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Постановление подготовлено в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.
Мишустин также подписал постановление, на три года освобождающее российские IT-компании от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля. Действующий с 10 марта и до конца года мораторий на плановые и внеплановые проверки распространяется на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было во время пандемии, заявил Мишустин.