Предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить грант до 500 000 рублей

Мишустин также подписал постановление, на три года освобождающее российские IT-компании от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля. Действующий с 10 марта и до конца года мораторий на плановые и внеплановые проверки распространяется на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было во время пандемии, заявил Мишустин.