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Экономика

Предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить грант до 500 000 рублей

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Российские предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить грант от 100 000 до 500 000 руб. на развитие или открытие своего дела. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Размер гранта составит до 1 млн руб. для бизнесменов, ведущих свою деятельность в арктической зоне.

Гранты планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий. Раньше такая возможность была только у организаций, занимающихся социальными проектами, напомнил Мишустин, открывая заседание правительства. Теперь же на грантовую поддержку смогут рассчитывать «перспективные компании» самой разной направленности. В 2022 г. в бюджете на эти цели предусмотрено более 2 млрд руб.

Средства будут выделены молодым предпринимателям в рамках федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Постановление подготовлено в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Мишустин также подписал постановление, на три года освобождающее российские IT-компании от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля. Действующий с 10 марта и до конца года мораторий на плановые и внеплановые проверки распространяется на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было во время пандемии, заявил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных