Институт немецкой экономики: ФРГ будет зависеть от газа из РФ не менее двух лет
Зависимость Германии от российского газа продлится как минимум два года, заявил директор Института немецкой экономики в Кёльне Михаэль Хютер. «Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы», — передает его слова Handelsblatt.
Глава института в интервью Welt также предупредил о серьезных последствиях газового эмбарго для экономики ФРГ. Отказ от российского газа повлечет за собой «два с половиной года простоя производства в центральных районах с соответствующим воздействием на значительную часть промышленности», сказал Хютер.
По его словам, последствия длительной остановки производств не получится исправить «с помощью пособий и субсидий для краткосрочных рабочих мест». Подобный экономический спад нельзя сравнивать с кризисом, который был во время пандемии коронавируса, отмечает директор института.
Он также называет возможное газовое эмбарго «значительным вмешательством в немецкую бизнес-модель». «Я не вижу ни одной другой страны в мире, которая пошла бы на сопоставимые риски, потому что ни в одной стране нет такой бизнес-модели», — сказал Хютер.
Издание приводит мнение экономиста Яна Шнелленбаха из Бранденбургского технического университета. Эксперт не считает, что газовое эмбарго будет иметь «катастрофический эффект», а рецессия по его словам, окажется менее серьезной, чем во время пандемии.
Зависимость от российских энергоресурсов, в частности от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, однако для отказа от газа понадобится больше времени, заявил в конце марта канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Стране потребуется три года на то, чтобы найти альтернативу поставкам газа из России, говорил 29 марта генеральный директор германского энергоконцерна E.ON Леонард Бирнбаум. По его мнению, без поставок российского газа экономика страны понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно».
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подчеркивала, что Германии нужно продолжать усилия по сокращению зависимости от импорта энергоресурсов и больше инвестировать в возобновляемые источники. «Газ — неважно, откуда он поступает, — может быть только переходным решением, своеобразным мостом, но у каждого моста есть конец», — отмечала она.