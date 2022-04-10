Институт немецкой экономики: ФРГ будет зависеть от газа из РФ не менее двух лет

Он также называет возможное газовое эмбарго «значительным вмешательством в немецкую бизнес-модель». «Я не вижу ни одной другой страны в мире, которая пошла бы на сопоставимые риски, потому что ни в одной стране нет такой бизнес-модели», — сказал Хютер.